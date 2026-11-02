ایران اور امریکا: ثالثوں کے ذریعے مذاکرات اور قطر پاکستان کا کردار
ایران کے نائب صدر اور وزیر خارجہ کے مطابق قطر اور پاکستان امریکا کے ساتھ ثالثی کے اہم کردار میں ہیں۔ سفارتی کوششوں کا مقصد جنگ بندی اور بحری راستوں کی بحالی ہے۔
ایران کی قیادت نے واضح کیا ہے کہ قطر اور پاکستان امریکا کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں میں اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایران ی نائب صدر محمد رضا عارف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بیانات کی روشنی میں سامنے آیا ہے۔ ایران ی حکام کا ماننا ہے کہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکا ایران کی علاقائی کامیابیوں کو تسلیم کر رہا ہے۔
امریکی ناکامی اور ایرانی موقف
ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے پیر کو یہ دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکا گزشتہ دو جنگوں میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران کو موصول ہونے والے پیغامات اس امریکی ناکامی کا اعتراف ہیں۔ عارف نے مزید وضاحت کی کہ امریکا اپنی داخلی سیاسی صورتحال اور عوامی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف اقدامات کر رہا ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
مسعود پزیشکیان کے خصوصی اختیارات
ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے بھی اس سلسلے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکا کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کو خصوصی اختیارات دیے ہیں۔ یہ اقدام سفارتی رابطوں کو مستحکم کرنے اور مزید آگے بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
قطر اور پاکستان کا ثالثی کردار
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی کہ قطر اور پاکستان ان رابطوں میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی اور آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ ایرانی قیادت نے حالیہ سفارتی پیش رفت کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے۔
مستقبل کے امکانات اور اثرات
ان سفارتی کوششوں کا مقصد خطے میں کشیدگی کو کم کرنا اور تجارتی راستوں کو محفوظ بنانا ہے۔ ایران کی جانب سے کیے گئے دعویٰ کے مطابق امریکی پیغامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ واشنگٹن ایران کی طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مستقبل قریب میں دونوں فریقین کے درمیان طے پانے والے معاہدے خطے کے سیاسی منظر نامے کو بدل سکتے ہیں۔
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