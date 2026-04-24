ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج رات اسلام آباد پہنچیں گے

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اہم علاقائی دورے کی تیاریاں مکمل، آج رات اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ دورہ خطے میں بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور تناؤ کے پیش نظر انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ عراقچی کا یہ دورہ پاکستان، سلطنت عمان اور روس کے لیے ہے، جس کا بنیادی مقصد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت کرنا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق، وزیر خارجہ عراقچی آج شام اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں وہ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات، خطے میں امن و استحکام اور امریکہ و اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کی صورتحال پر گہری گفتگو متوقع ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی کے دورے کا اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تصادم نے خطے میں مزید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اس صورتحال میں، ایران اپنے اتحادیوں اور دوست ممالک کے ساتھ رابطے بڑھانے اور صورتحال کو پرسکون کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام نے بھی اس دورے کو خوش آئند قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق، پاکستانی مصالحتی ٹیم اور ایرانی وفد کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا دور منعقد ہونے کا امکان ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار اور کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے اس دورے کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس دورے کے دوران، وزیر خارجہ عراقچی کے علاوہ دیگر ایرانی حکام بھی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون، سرحدی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی واردات کی بھی تحقیقات جاری ہیں اور حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ دورہ خطے میں جاری بحران کو حل کرنے اور امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے
