ایرانی وزیر خارجہ: ہرمز تنگہ کے لیے شرائط برقرار، مذاکرات جاری
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہرمز تنگہ کے بحالی کے لیے امریکی شرائط کا ذکر کیا۔ پاکستان اور قطر ثالثی میں مصروف ہیں۔ تنازعہ کی تازہ ترین صورت حال۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعہ کی شب واضح کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے پاکستان اور قطر اب بھی ثالثی کے کردار میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران پیشن گوئیوں کو زیرِ غور لا رہا ہے لیکن ہرمز تنگہ کو دوبارہ کھولنے کے اپنے سخت شرائط پر قائم ہے۔
تنظیمی ثالثی اور موجودہ ذرائع
عراقچی نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے بات چیت میں بتایا کہ قطر اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثالث ملک تجاویز پیش کر رہے ہیں اور انہیں ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے جو اب بھی جاری ہے۔Also readدو ایٹلیائی ٹیکنیشن کویت میںड्रون حملے میں Mare gaye، ایران نے ذمہ داری سے انکار کیا
امریکہ اور اسرائیل نے اکتیس فروری کو ایران پر حملے کیے تھے جس کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں جنگ پھیل گئی۔ اس کشیدگی کے نتیجے میں عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہرمز تنگہ میں خلل پڑا اور امریکہ نے ایران کے بندرگاہوں پر بلاک ڈاؤن لگا دیا۔
امریکی اور ایرانی شرائط میں فرق
ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ہرمز تنگہ میں معمول کی نقل و حرکت بحال کرنے سے پہلے امریکی بحری بلاک ڈاؤن ختم ہو اور تمام محاذوں پر جنگ بند ہو۔ اس کے علاوہ ایران کو امریکی پابندیوں میں نرمی اور منجمد شدہ اثاثوں کی بازیابی چاہیے۔
اس کے برعکس امریکہ چاہتا ہے کہ جہاز بغیر حملے کے گزر سکیں۔ امریکہ کا مؤقف ہے کہ ہرمز تنگہ کے بحالی کے لیے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بات چینی ہونی چاہیے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس مسئلے پر گہری اختلافات موجود ہیں۔
ماضی کی سفارتی کوششیں
پاکستان اور قطر کی ثالثی میں جون میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس نے عارضی طور پر جنگ بندی کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور ہرمز تنگہ کی بحالی پر بات چیت شروع ہونی تھی۔
تاہم، بعد میں دونوں فریقوں نے دوسرے فریق پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا اور امن کوششیں ٹوٹ گئیں۔ ایک سینئر ایرانی اہلکار نے اسی مہینے میں بتایا تھا کہ تہران نے قطر کے ذریعے واشنگٹن کو ایک نیوکلیئر تجویز بھیجی ہے لیکن اس پر بات چینی امریکہ کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔
پاکستان اور سعودی عرب کی سفارتی کوششیں
جمعہ کے روز ایک علیحدہ کال پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحق دار نے علاقائی سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون تنظیم کے ذریعے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقچی نے اسلام آباد کو تیس دسمبر اور چوتھے دسمبر کے درمیان ہونے والی سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دہرائی۔
پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب اور یمن کے ایران سپورٹڈ حوثی باغیوں کے درمیان تنازعہ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے اگست میں ماکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
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