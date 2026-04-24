ایران مذاکرات: نائب صدر کمالہ ہیرس کی عدم شرکت، امریکی وفد اسلام آباد روانہ

وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نائب صدر کمالہ ہیرس اس وقت ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں براہ راست شرکت نہیں کریں گی۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جلد ہی اسلام آباد پہنچ کر ایرانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر کمالہ ہیرس اس وقت ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں براہ راست شرکت نہیں کریں گی۔ اس فیصلے کی وجہ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف کی عدم موجودگی بتائی جا رہی ہے۔ کیرولین لیویٹ نے واضح کیا کہ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جلد ہی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ ایران ی نمائندوں کے ساتھ مزید مذاکرات کریں گے۔ یہ مذاکرات ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور تناؤ کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ کیرولین لیویٹ نے فاکس نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی وفد سنیچر کی صبح اسلام آباد پہنچے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نائب صدر کمالہ ہیرس اس مذاکرات ی عمل سے مکمل طور پر باخبر ہیں اور وہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اگر مذاکرات کے دوران ضرورت محسوس ہوئی تو نائب صدر اور وزیر خارجہ دونوں ہی پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں۔ کیرولین لیویٹ نے کہا کہ امریکہ مذاکرات کے ذریعے ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار امید کیا کہ یہ مذاکرات مثبت نتائج کا باعث ہوں گے۔ ادھر، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ مذاکرات ی عمل میں شرکت کر سکیں۔ مذاکرات کے بعد وہ مسقط اور ماسکو کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ ایران کے علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس صورتحال میں، پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ مذاکرات خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم ہیں اور ان کی کامیابی سے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی جاری ہے اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر ایک نامعلوم مائع پھینک دیا گیا ہے۔ یہ واقعات بھی بین الاقوامی سیاست میں دلچسپی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے مطابق، یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں.
