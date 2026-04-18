ایران کا آبنائے ہرمز دوبارہ بند، امریکی بحری ناکہ بندی پر سخت ردعمل

ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا، جس کی وجہ امریکی بحری ناکہ بندی کو ختم نہ کرنا بتایا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کم از کم چار آئل ٹینکرز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، جبکہ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے امریکہ کو سخت پیغام جاری کیا ہے۔
ایران نے گزشتہ روز ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا تھا، تاہم امریکی بحری ناکہ بندی ختم نہ ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی فورسز کی جانب سے ایران ی بحریہ کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے کے ردعمل میں، ایران کے پاسداران انقلاب نے آج ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا اور کم از کم چار آئل ٹینکرز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔
ایرانی میڈیا کے مطابق، اس بدلتی ہوئی صورتحال پر ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ، ابراہیم عزیزی نے امریکہ کے نام ایک سخت پیغام جاری کیا ہے۔ ابراہیم عزیزی کے مطابق، ایران نے پہلے ہی امریکہ کو خبردار کیا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی شکایات پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں اب انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش اور سخت قوانین کا دوبارہ نفاذ دراصل امریکہ کی بدنیتی کا مظہر ہے۔
ایران کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اس بات پر زور دیا کہ خمینی انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک، امریکہ کا وطیرہ ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کا ہی رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ سیاہ ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ وعدہ خلافی امریکہ کی سیاسی پالیسی کا ہمیشہ سے ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ حقیقت پسندانہ رویے کے بجائے خیالی باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔
اس صورتحال میں، خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے ڈالر کے بجائے ایران سے تیل چینی کرنسی یوآن میں خریدنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں تیل کی تجارت اور بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔
