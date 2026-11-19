ایران سے سپلائی بحال ہونے کے باوجود لاہور پشاور اور کوئٹہ میں ایل پی جی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں
ایران سے ایل پی جی کی سپلائی بحال ہونے کے باوجود ملک کے بڑے شہروں میں قیمتوں میں کمی نہ آ سکنے پر شہری پریشان ہیں۔
ایران سے ایل پی جی کی سپلائی بحال ہونے کے باوجود ملک کے بڑے شہروں لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی جس کے نتیجے میں شہریوں میں شدید پریشانی اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ لاہور میں ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمت نے عام شہریوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مارکیٹوں میں اب 500 سے 580 روپے تک ایل پی جی کی قیمت مقرر کی گئی ہے جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بڑھتی ہوئی لاگت سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر ذریعہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پشاور شہر میں بھی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے عوام میں ناامیدی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ کوئٹہ میں بھی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا ہے اور شہر کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں قیمتوں میں بڑا فرق برقرار ہے۔ کوئٹہ شہر میں ایل پی جی 550 سے 580 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ مضافاتی علاقوں میں یہ قیمت 600 سے 630 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایران سے سپلائی بحال ہونے کے بعد کراچی میں فی کلو ایل پی جی کی قیمت 450 روپے پر آ گئی تھی۔.
ایران سے ایل پی جی کی سپلائی بحال ہونے کے باوجود ملک کے بڑے شہروں لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی جس کے نتیجے میں شہریوں میں شدید پریشانی اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ لاہور میں ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمت نے عام شہریوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مارکیٹوں میں اب 500 سے 580 روپے تک ایل پی جی کی قیمت مقرر کی گئی ہے جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس بڑھتی ہوئی لاگت سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر ذریعہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پشاور شہر میں بھی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے عوام میں ناامیدی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ کوئٹہ میں بھی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا ہے اور شہر کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں قیمتوں میں بڑا فرق برقرار ہے۔ کوئٹہ شہر میں ایل پی جی 550 سے 580 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ مضافاتی علاقوں میں یہ قیمت 600 سے 630 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایران سے سپلائی بحال ہونے کے بعد کراچی میں فی کلو ایل پی جی کی قیمت 450 روپے پر آ گئی تھی۔
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