ایران، امریکہ وفود کی آمد؛ اسلام آباد میں سیکیورٹی الرٹ، گیسٹ ہاؤسز کے لیے سخت ترین احکامات

ایران اور امریکہ کے وفود کی اسلام آباد آمد کے پیش نظر سیکیورٹی سخت کردی گئی ہے، اہم شاہراؤں پر سختیاں، عمارت مالکان پر ذمہ داریاں اور گیسٹ ہاؤسز سے مہمانوں کے روزانہ ریکارڈ کی رپورٹ طلب۔
اسلام آباد: ایران اور امریکہ کے وفود کی ممکنہ آمد کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ سیکیورٹی کے معاملات کو یقینی بنایا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق، ان وفود کی آمد کے پیش نظر روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے سیکیورٹی سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات وفود کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور روٹس میں شامل گھروں، دکانوں، پلازوں اور ہوٹلوں کے مالکان پر بھاری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ مقررہ راستوں پر پارکنگ کی مکمل پابندی ہوگی اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے بالخصوص سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام مہمانوں کا مکمل اور تفصیلی ریکارڈ رکھیں اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ تھانے میں رپورٹ جمع کرائیں۔
یہ قدم کسی بھی مشکوک سرگرمی کی نشاندہی کرنے اور سیکیورٹی کے ممکنہ خطرات کو فوری طور پر قابو پانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عمارتوں کی چھتوں، بالکنیوں اور کھڑکیوں سے نقل و حرکت کو محدود کیا جائے گا اور اس ہدایت کی خلاف ورزی پر عمارت کا مالک ذمہ دار ہوگا۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا سیکیورٹی میں کسی بھی قسم کے خلل کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
یہ سیکیورٹی اقدامات ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے تناظر میں اٹھائے گئے ہیں، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔
اس دوران، حکومت سندھ نے نقل کرنے والے طلبہ اور اس عمل میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے اور ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب، خلیج میں امن کے لیے حکومتی سفارتکاری کو قابل تحسین قرار دیا گیا ہے، تاہم عوامی مسائل کو سنگین چیلنج قرار دیا گیا ہے۔
یہ صورتحال ملک میں مختلف سطحوں پر جاری کوششوں اور چیلنجز کو اجاگر کرتی ہے۔
