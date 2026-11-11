ایران کے سیکورٹی چیف نے امریکہ کے بیسز پر حملے کی دھمکی دی
ایران کے سیکورٹی چیف نے امریکہ کے بیسز پر حملے کی دھمکی دی، جس میں یورپ اور دیگر علاقوں کے بیسز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے ردعمل اور مستقبل کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
ایران کے سیکورٹی چیف محسن رضاے نے لبنان میں مبنی ال مییڈین ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکہ کے بیسز پر حملے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی طیارے کسی یورپی ملک یا کسی دور دراز علاقے میں موجود امریکی فوجی بیس سے نکل کر ایران پر حملہ کریں تو وہ بھی ان بیسز پر حملہ کریں گے۔
حملے کی تفصیلی حکمت عملی
رضائے نے واضح کیا کہ ایران کا ردعمل امریکہ کے دور دراز فوجی نصبوں کو ہدف بنائے گا، اور ممکنہ طور پر وہ جزائر بھی شامل ہوں گے جنہیں وہ اپنے میزائل کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کا مقصد امریکہ کے زیادہ دور دراز فوجی نصبوں کو نشانہ بنانا ہے۔Also readTurkish Stars Serenay Sarıkaya and Mert Demir Reportedly Split After Nearly Two Years
بین الاقوامی ردعمل اور سیاسی موقف
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبی نے کہا کہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایران کی معیشت کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے باوجود ایران نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ امریکہ اس کے اثاثے انفلوز کرے اور پابندیوں کو ہٹا دے تاکہ ہرمز خلیج کو دوبارہ کھولا جا سکے۔
ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے ایک مشیر نے کہا کہ جنگ مزید بڑھ سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر ہند سمندر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سمندر ڈائیگو گارسیا میں موجود ایک امریکی برطانوی فوجی بیس کا گھر ہے، جو ایران سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور ممکنہ خطرات
ایران کے حکام نے کہا کہ وہ اپنے ایونٹڈ مواد کو بیرون ملک بھیجنے سے گریز کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جس میں 60 فیصد تک یورینیم کو بڑھایا گیا ہے، اس وقت مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔
امریکہ اور اسرائیل نے بار بار ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو جنگ کا جواز بتایا ہے، لیکن رضاے نے کہا کہ یہ مسئلہ اس وقت مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ ایران کے پاس 90 فیصد تک یورینیم کا ذخیرہ ہے، جو ایٹمی بم کے لیے ضروری ہے۔
یہ تمام بیانات اور دھمکیاں اس وقت سامنے آئیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور دونوں طرف سے مزید اقدامات کی توقع کی جا رہی ہے۔
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