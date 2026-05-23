اباس عراقچی نے سیکیرٹری جنرل سے انٹرنیشنل Enemies' Web заявив کہ امریکا کے زیادہ مطالبات امن مذاکرات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان تلاشی کی کوششوں کے باوجود مزید تلاشی پر نظر رکھی جائے گی۔
ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ٹیلی فون پر اس بات سے آگاہ کیا کہ امریکا کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق عباس عراقچی نے سیکرٹری جنرل سے ٹیلیفونک گفتگو میں مؤقف اختیار کیا کہ امریکا ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں، متضاد پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں کے ذریعے سفارت کاری کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارتِ خارجہ کے مطابق اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کسی بھی ملک کی خودمختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری दूसری تلاشی کی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں اور امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں اور پاکستانی کی دوسری تلاشی میں ایران سے معاہدہ طے پانے کی امید ہے.
ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو ٹیلی فون پر اس بات سے آگاہ کیا کہ امریکا کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق عباس عراقچی نے سیکرٹری جنرل سے ٹیلیفونک گفتگو میں مؤقف اختیار کیا کہ امریکا ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں، متضاد پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں کے ذریعے سفارت کاری کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارتِ خارجہ کے مطابق اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کسی بھی ملک کی خودمختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری दूसری تلاشی کی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں اور امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں اور پاکستانی کی دوسری تلاشی میں ایران سے معاہدہ طے پانے کی امید ہے
امریکہ-ایرلانڈ، اقوامِ متحدہ، پاکستان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Robots: allies during virus crisis, enemies later?Robots: allies during virus crisis, enemies later?
Read more »
Don't conditionalize burial of slain miners with PM's arrival, Jam urges protestersAli Zaidi said that enemies of state are involved in Machh incident
Read more »
میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں دشمنوں کی طرف نہ دھکیلا جائے: جہانگیر ترینI am part of PTI, don't be pushed towards enemies: Jahangir Tareen
Read more »
Balochistan's peace, prosperity bedrock of Pakistan's progress: COASThe COAS said security forces shall remain steadfast to defeat enemies of peace of Balochistan
Read more »
COAS vows to deal strictly with all external, internal threatsOur enemies using non-traditional means including propaganda to achieve their nefarious objectives
Read more »
Caught between Israel and Iran, Jordan clings desperately to stabilityJordan finds itself caught between the two enemies after Iran’s attack on Israel.
Read more »