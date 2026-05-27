Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ایران کا واضح انٹرویو: کسی بھی حملے پر مکمل اور بھرپور جواب

بین الاقوامی News

ایران کا واضح انٹرویو: کسی بھی حملے پر مکمل اور بھرپور جواب
ایرانامریکاجنگ
📆27/05/2026 11:22 am
📰ExpressNewsPK
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 53%

ایرانی بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے امریکا کے ساتھ جنگ کے امکان پر بات کرتے ہوئے ایران کی تیاریوں اور ہٹائی ہوئی شدید سختیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کے وقت ایران ساحلی خطے کو جنگ کا میدان بنا دے گا۔

کسی بھی حملے کی صورت میں ایران بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ ایران ی پاسداران ِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکا کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکان کو کم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ نیم سرکاری ایران ی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق آئی آر جی سی بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے کہا کہ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں، تاہم ایران ی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے چوکس ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چاہبہار سے ماہشہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔ محمد اکبرزادہ کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج ملکی سرحدوں، ساحلی علاقوں اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیاری اور نگرانی کی حالت میں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ایران 火药ات کے حوالے سے اہم قارئین زیر غور تھے۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کی ابراہام معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے جب کہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ اس خبر کو شیئر کر رہی ہے.

کسی بھی حملے کی صورت میں ایران بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ ایرانی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکا کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکان کو کم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ نیم سرکاری ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق آئی آر جی سی بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے کہا کہ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں، تاہم ایرانی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے چوکس ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چاہبہار سے ماہشہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔ محمد اکبرزادہ کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج ملکی سرحدوں، ساحلی علاقوں اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیاری اور نگرانی کی حالت میں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ایران火药ات کے حوالے سے اہم قارئین زیر غور تھے۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کی ابراہام معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے جب کہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ اس خبر کو شیئر کر رہی ہے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

ایران امریکا جنگ محمد اکبرزادہ پاسداران

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 14:21:57