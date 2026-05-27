ایران کا واضح انٹرویو: کسی بھی حملے پر مکمل اور بھرپور جواب

ایرانی بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے امریکا کے ساتھ جنگ کے امکان پر بات کرتے ہوئے ایران کی تیاریوں اور ہٹائی ہوئی شدید سختیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جارحیت کے وقت ایران ساحلی خطے کو جنگ کا میدان بنا دے گا۔
کسی بھی حملے کی صورت میں ایران بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ ایران ی پاسداران ِ انقلاب (آئی آر جی سی) کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکا کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکان کو کم قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ نیم سرکاری ایران ی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق آئی آر جی سی بحریہ کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبرزادہ نے کہا کہ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں، تاہم ایران ی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے چوکس ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چاہبہار سے ماہشہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔ محمد اکبرزادہ کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج ملکی سرحدوں، ساحلی علاقوں اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیاری اور نگرانی کی حالت میں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ایران کے حوالے سے اہم امور زیر غور تھے۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کی ابراہام معاہدے میں شمولیت کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔
ایران امریکا جنگ محمد اکبرزادہ پاسداران