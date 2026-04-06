ایران کا امریکی امن منصوبے پر ردعمل: جواب پاکستان کے ذریعے پیش

ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کردہ امن منصوبے پر اپنا باضابطہ جواب پاکستان کے ذریعے پیش کیا، جس میں عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے مستقل حل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا ردعمل پاکستان کے ذریعے پیش کردیا۔ ایران ی خبر رساں اداروں کے مطابق، ایران نے امریکہ کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر باضابطہ جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا ہے۔ ایران نے اس جواب میں واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں کسی بھی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کر سکتا۔ ان کا موقف ہے کہ عارضی جنگ بندی جیسے اقدامات محض وقتی ہوتے ہیں اور اس دوران فریقین خود کو دوبارہ جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، جس سے کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہوتا ہے۔ \ذرائع کے مطابق، ایران
کے جواب میں دس اہم نکات شامل ہیں، جن میں خطے میں جاری تمام تنازعات کا خاتمہ، آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی محفوظ آمدورفت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل طریقہ کار، اقتصادی پابندیوں کا مکمل خاتمہ، اور جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو جیسے مطالبات شامل ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں کسی معاہدے پر راضی ہوگا جب جنگ کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے گا اور مستقبل میں جنگ کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ ایرانی حکام نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ خطے میں دیرپا استحکام کے لیے تمام تنازعات کو ایک جامع امن منصوبے کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ تہران میں موجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران خاص طور پر آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کے لیے ایک واضح اور قابل عمل پروٹوکول چاہتا ہے، کیونکہ یہ عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ ایران نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بیرونی ضمانتوں پر انحصار کرنے کی بجائے خود ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے گا۔ اسی وجہ سے ایران عارضی جنگ بندی کو غیر مؤثر قرار دیتا ہے۔\اس کے علاوہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جلد ہی اس ردعمل پر ایک پریس کانفرنس متوقع ہے۔ ایران کا یہ موقف خطے میں موجود کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں چین اور روس جیسے ممالک بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقوں کو سنجیدگی سے مذاکرات کرنے اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کا یہ ردعمل خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے، جو عالمی برادری کو اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کو مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی اور ایک جامع حل تلاش کرنا ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مزید برآں، ایران نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اقتصادی پابندیاں خطے میں امن قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران کا یہ بھی خیال ہے کہ جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو سے خطے میں اعتماد کی فضا بحال ہو گی اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔\امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں توقع ہے کہ وہ ایران کے ردعمل پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران نے امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ عراق میں مزاحمتی گروہوں نے امریکی اڈوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوگیا ہے۔ تاہم، ان خبروں کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہونا ابھی باقی ہے
