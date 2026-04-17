ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ، ٹرمپ کا خیرمقدم اور علاقائی کشیدگی میں کمی کی امید

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے ایران کے فیصلے کو علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ اس اقدام سے عالمی توانائی کی رسد کی بحالی کی توقعات روشن ہو گئی ہیں، تاہم کچھ پابندیاں برقرار رہیں گی۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے، اور اس اقدام کو ہفتوں کی کشیدگی کے بعد علاقائی تناؤ کو کم کرنے کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔
ایک آن لائن پیغام میں، ٹرمپ نے تصدیق کی کہ ایران نے اس اہم ترین بحری راستے تک مکمل رسائی بحال کر دی ہے اور اس فیصلے پر قدردانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آبنائے سے بحری ٹریفک کی بحالی کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو عالمی توانائی کی رسد کے لیے ایک کلیدی شریان کا کام کرتی ہے۔
تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران سے متعلق ایک بحری ناکہ بندی سمیت کچھ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری مذاکرات مکمل نہیں ہو جاتے۔
یہ اعلان ایران کے وزیر خارجہ عباس عراگچی کے اس بیان کے بعد سامنے آیا کہ تجارتی جہازوں کو اس آبنائے سے گزرنے کی اجازت دوبارہ دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا کھلنا لبنان سے متعلق ایک عارضی جنگ بندی کے انتظام سے جڑا ہوا ہے، جس کے تحت 10 دن کے لیے دشمنیوں کو روک دیا گیا ہے۔
عراگچی نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران محفوظ اور منظم گزرگاہ کو یقینی بنانے کے لیے تمام جہازوں کو ایران کی بحری اتھارٹی کی جانب سے مقرر کردہ مخصوص راستوں پر عمل کرنا ہوگا۔
آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم ترین راستوں میں سے ایک ہے، جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے اور عالمی تیل اور قدرتی گیس کی ترسیل کا تقریباً 20 فیصد حصہ اسی راستے سے ہوتا ہے۔ اس کے حال ہی میں بند ہونے سے توانائی کے بازاروں میں بڑی رکاوٹ کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔
اس کے دوبارہ کھلنے کی خبر کے بعد، تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9 فیصد کمی واقع ہوئی، جو رسد کے استحکام کے بارے میں بہتر توقعات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس اقدام سے عالمی منڈیوں کو کچھ راحت ملی ہے، جو تنازعہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ہل گئی تھیں۔
دریں اثنا، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں طویل مدتی عدم استحکام اب بھی عالمی اقتصادی ترقی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ آبنائے کا کھلنا فوری دباؤ کو کم کر سکتا ہے، صورتحال ابھی بھی نازک ہے، اور مستقبل کا استحکام جاری سفارتی کوششوں کی کامیابی پر منحصر ہے۔
امریکی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران کسی معاہدے کو رد کرتا ہے تو فوری فوجی کارروائی کا خدشہ موجود رہے گا۔ یہ صورتحال بین الاقوامی برادری کے لیے ایک نازک توازن کا عمل ہے، جہاں سفارت کاری اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بروقت اقدامات کی ضرورت ہے۔
