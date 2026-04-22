ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار

ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان، ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے، لیکن ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی جاری رہنے کا عندیہ دیا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی صورتحال میں ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کے دورہ پاکستان کو مؤخر کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایران ی بحریہ کی ناکہ بندی جاری رہنے کا اشارہ بھی دیا۔ اس صورتحال نے خطے میں مزید بے یقینی پیدا کر دی ہے۔ امریکی اخبار نیویارک پوسٹ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ڈیڑھ سے تین دنوں کے اندر مذاکرات شروع ہونے کے امکان کی تصدیق کی ہے۔ بی بی سی اردو کے مطابق، نیویارک پوسٹ سے منسلک صحافی کیٹلن ڈورنبوس نے بتایا کہ انہیں صدر ٹرمپ اور پاکستان ی ذرائع نے مطلع کیا ہے کہ یہ بات چیت جمعہ کو بھی ممکن ہے۔ نیویارک پوسٹ نے یہ دعویٰ ایک پاکستان ی ذریعے کے حوالے سے کیا ہے، جس نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی اخبار کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے تین دنوں میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جب صدر ٹرمپ سے پاکستان ی ذرائع کے ذریعے مذاکرات کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک مختصر ٹیکسٹ میسج میں جواب دیا کہ یہ ممکن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم، صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کردی ہے جب تک ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت آبنائے ہرمز پر اتفاق رائے قائم نہیں کر لیتی۔ اس توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت فراہم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم، ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات نے مذاحمت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ امریکہ نے ابھی تک مذاکرات کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی ruolo اہم ہو سکتی ہے، کیوں کہ مذاکرات کی میزبانی کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ، لبنان میں حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بیحرمتی کے واقعے پر دو اسرائیلی فوجیوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو کہ خطے میں مذہبی اور سیاسی حساسیتوں کو مزید بڑھاوا دے سکتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق یہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے.
ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی صورتحال میں ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کے دورہ پاکستان کو مؤخر کرتے ہوئے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی جاری رہنے کا اشارہ بھی دیا۔ اس صورتحال نے خطے میں مزید بے یقینی پیدا کر دی ہے۔ امریکی اخبار نیویارک پوسٹ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ڈیڑھ سے تین دنوں کے اندر مذاکرات شروع ہونے کے امکان کی تصدیق کی ہے۔ بی بی سی اردو کے مطابق، نیویارک پوسٹ سے منسلک صحافی کیٹلن ڈورنبوس نے بتایا کہ انہیں صدر ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے مطلع کیا ہے کہ یہ بات چیت جمعہ کو بھی ممکن ہے۔ نیویارک پوسٹ نے یہ دعویٰ ایک پاکستانی ذریعے کے حوالے سے کیا ہے، جس نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی اخبار کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے تین دنوں میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جب صدر ٹرمپ سے پاکستانی ذرائع کے ذریعے مذاکرات کے امکان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک مختصر ٹیکسٹ میسج میں جواب دیا کہ یہ ممکن ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔ تاہم، صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز جنگ بندی میں اس وقت تک توسیع کردی ہے جب تک ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت آبنائے ہرمز پر اتفاق رائے قائم نہیں کر لیتی۔ اس توسیع کا مقصد مذاکرات کے لیے مزید وقت فراہم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم، ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات نے مذاحمت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ امریکہ نے ابھی تک مذاکرات کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی ruolo اہم ہو سکتی ہے، کیوں کہ مذاکرات کی میزبانی کا امکان موجود ہے۔ اس کے علاوہ، لبنان میں حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بیحرمتی کے واقعے پر دو اسرائیلی فوجیوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو کہ خطے میں مذہبی اور سیاسی حساسیتوں کو مزید بڑھاوا دے سکتی ہے۔
