ایران کی نئی میزائل سٹی کا افتتاح، علی عبداللہی کی دشمن کو سرپرائز کی دھمکی
ایران کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے ایرو اسپیس فورس کی نئی میزائل سٹی کے افتتاح پر کہا کہ جنگ کی صورت میں دشمن کو ایک کے بعد ایک سرپرائز ملے گا۔ یہ بیان خطے میں میزائل صلاحیتوں کے بارے میں توجہ بڑھا رہا ہے۔
ایران کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کی نئی میزائل سٹی کے افتتاح کے موقع پر دشمن کو دھمکی دی ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں کسی جنگ کی صورت میں دشمن کو ایک کے بعد ایک سرپرائز ملے گا۔ یہ افتتاحی تقریب ایرو اسپیس فورس کے میزائل انفراسٹرکچر کی توسیع سے جڑی ہوئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق میجر جنرل علی عبداللہی نے یہ اعلان ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی کی موجودگی میں کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایرو اسپیس فورس کے عہدیداروں اور فوج میں ان کے ساتھیوں کو ملک کے حقیقی ہیروز قرار دیا۔ افتتاح کی خبر اور بیانات کو میزائل سٹی کی اہمیت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
نئی میزائل سٹی کا مقصد اور کام کرنے کا طریقہ
ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی نئی میزائل سٹی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے میزائل انفراسٹرکچر کا ایک اور حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سہولت میزائل یونٹس کی آپریشنل صلاحیتوں کو تقویت دینے میں مدد دیتی ہے۔
رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سٹی ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے میزائل یونٹس کی تیاری برقرار رکھنے میں معاون ہے۔ یعنی اس کا بنیادی کردار یونٹس کو مسلسل تیار حالت میں رکھنا بتایا گیا ہے۔ ان تفصیلات کا تعلق صرف رپورٹ میں دی گئی معلومات تک محدود ہے۔
علی عبداللہی کے بیانات اور مؤقف
میجر جنرل علی عبداللہی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے اپنے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے مثالی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے مطابق امریکا نے کسی بھی دوسری جنگ میں اتنے ہی عرصے کے دوران اتنی بڑی تعداد میں گولہ بارود اور فوجی سازوسامان، خصوصاً اس قدر جدید ہتھیار، استعمال نہیں کیے۔
امریکا کی جنگ میں ناکامی کے پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ فیصلہ کن عنصر اسلحہ، بارود یا فوجی وسائل نہیں تھے۔ ان کے مطابق اصل فیصلہ کن پہلو عوام کا اپنے ملک کے دفاع کا عزم تھا۔ انہوں نے بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگجوؤں اور کمانڈرز کے عزم نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔
میجر جنرل علی عبداللہی نے مزید کہا کہ مسلح افواج کسی بھی دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہیں گی، چاہے اس کا حجم یا فوجی صلاحیتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ ان کے بقول مخالفین کے اندازے ایران کے فیصلوں پر اثرانداز نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس کے عزم کو کمزور کر سکیں گے۔
انہوں نے اسرائیل اور امریکا کے بارے میں کہا کہ دونوں نے اپنی صلاحیتیں آزما لی ہیں اور جنگ میں بھرپور انداز میں داخل ہوئے، مگر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ دشمنوں نے ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے، اور امریکا اور اسرائیل کی حکومتوں کو جنگ کے میدان میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔
آبنائے ہرمز اور خطے پر ممکنہ اثرات
ایک الگ رپورٹ میں مارکو روبیو کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیوں اور ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے بڑی کارروائیوں کی ضرورت نہیں۔ یہ بیان ایران پر دباؤ کی پالیسی سے متعلق ہے، جبکہ ایران کے بیانات میں جنگ کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے۔
اسی خبر کے ایک اور حصے میں بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر دو آئل ٹینکروں میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات، جیسے جہازوں کی شناخت یا ذمہ داری، دستیاب معلومات میں واضح نہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کا اہم راستہ ہے، اس لیے یہ صورتحال توانائی کی منڈی کے لیے بھی اہم ہے۔
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