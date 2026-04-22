ایرانی صدر کا امریکہ پر الزام: جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کی ذمہ داری امریکہ پر عائد

ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کی وجہ بتاتے ہوئے امریکہ پر ہٹ دھرمی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی، ٹرمپ کی دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
دنیا آج ایک پیچیدہ اور متناقض صورتحال کا سامنا کر رہی ہے، جہاں بیانات اور اقدامات کے درمیان واضح فرق دکھائی دے رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے جنگ بندی کے مذاکرات میں تعطل کی وجوہات بیان کرتے ہوئے امریکہ پر ہٹ دھرمی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی جاری رکھنا، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل دھمکی آمیز پالیسیاں اور وعدوں کی بار بار خلاف ورزی، یہ تین بنیادی عوامل ہیں جو امریکہ کے ساتھ کسی بھی حقیقی اور جامع مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے بغیر جنگ بندی کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ صدر پزیشکیان نے واضح طور پر کہا کہ ایران ہمیشہ سے مکالمے اور معاہدے کے لیے تیار رہا ہے اور اب بھی اس موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کی جانب سے کی جانے والی دوغلی پالیسیوں اور بیانات اور عمل کے درمیان موجود واضح تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ صدر پزیشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران امن اور علاقائی استحکام کے لیے سنجیدگی سے کوشاں ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے مسلسل منفی رویہ مذاکرات کو ناکام بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی پاسداری کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی اسی راستے پر چلے۔ صدر پزیشکیان نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں آئے گا اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز ایک مثبت قدم تھا، لیکن امریکہ نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرے۔ صدر پزیشکیان نے یہ بھی کہا کہ ایران علاقائی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے اور وہ تمام ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ماننا ہے کہ علاقائی مسائل کا حل صرف مذاکرات اور تعاون کے ذریعے ممکن ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا کردار بھی اہم ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کی ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہے۔ خبریں ہیں کہ پاکستان کی ثالثی سے ایران اور امریکہ کے درمیان 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات خطے کے لیے ایک اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اور امن کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے میں فعال کردار کی وجہ سے خطے میں پائی جانے والی کشیدگی میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ مذاکرات نہ صرف ایران اور امریکہ کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے مثبت نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے امن کی کوششوں کو ایران اور امریکہ دونوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس خبر کی مکمل اور درست معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ قارئین کو اس پیچیدہ صورتحال کی مکمل تصویر مل سکے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
