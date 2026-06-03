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ایران اور امریکا کے درمیان فوجی تنازعہ: ایران نے امریکا سے وابستہ مقاصروں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کا اعلان کیا، امریکا نے خود دفاع کے لیے ایران کے قشم جزیرہ پر حملہ کیا

بین الاقوامی سیاست News

ایران اور امریکا کے درمیان فوجی تنازعہ: ایران نے امریکا سے وابستہ مقاصروں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملے کا اعلان کیا، امریکا نے خود دفاع کے لیے ایران کے قشم جزیرہ پر حملہ کیا
ایرانامریکافوجی تنازعہ
📆03/06/2026 7:53 am
📰SAMAATV
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ایران اور امریکا کے درمیان فوجی دعوے کا تبادلہ تازہ ترین مہم کے دوران ہوا ہے جس میں ایران نے امریکا سے وابستہ مقاصروں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکا نے کہا ہے کہ حملے ناکام رہے ہیں اور خود دفاع کے لیے ایران کے قشم جزیرہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تنازعہ ابھی موجودہ منطقہ میں شاندار امن کی صورت حال کو مزید خطرناک بنایا گیا ہے اور خلیج فارس کے ممالک جیسے بحرین اور کویت میں خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں فلیٹ کے ہیڈکوارٹر اور ایک نامعلوم منطقہ کے لیے ایک ہوائی اڈا اور ہیلی کاپٹرز کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی مرکزی کمانڈ نے ایران کی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام حملے ناکام رہے ہیں اور امریکی فورسز ابھی بھی غیر منقولہ ایرانی حملوں سے خود کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔

ایران اور امریکا کے درمیان فوجی دعوے کا تبادلہ تازہ ترین مہم کے دوران ہوا ہے جس میں ایران نے امریکا سے وابستہ مقاصروں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکا نے کہا ہے کہ حملے ناکام رہے ہیں اور خود دفاع کے لیے ایران کے قشم جزیرہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تنازعہ ابھی موجودہ منطقہ میں شاندار امن کی صورت حال کو مزید خطرناک بنایا گیا ہے اور خلیج فارس کے ممالک جیسے بحرین اور کویت میں خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں فلیٹ کے ہیڈکوارٹر اور ایک نامعلوم منطقہ کے لیے ایک ہوائی اڈا اور ہیلی کاپٹرز کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی مرکزی کمانڈ نے ایران کی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام حملے ناکام رہے ہیں اور امریکی فورسز ابھی بھی غیر منقولہ ایران ی حملوں سے خود کو بچانے کے لیے تیار ہیں.

ایران اور امریکا کے درمیان فوجی دعوے کا تبادلہ تازہ ترین مہم کے دوران ہوا ہے جس میں ایران نے امریکا سے وابستہ مقاصروں کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکا نے کہا ہے کہ حملے ناکام رہے ہیں اور خود دفاع کے لیے ایران کے قشم جزیرہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تنازعہ ابھی موجودہ منطقہ میں شاندار امن کی صورت حال کو مزید خطرناک بنایا گیا ہے اور خلیج فارس کے ممالک جیسے بحرین اور کویت میں خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے بحرین میں امریکی بحریہ کے پانچویں فلیٹ کے ہیڈکوارٹر اور ایک نامعلوم منطقہ کے لیے ایک ہوائی اڈا اور ہیلی کاپٹرز کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی مرکزی کمانڈ نے ایران کی دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام حملے ناکام رہے ہیں اور امریکی فورسز ابھی بھی غیر منقولہ ایرانی حملوں سے خود کو بچانے کے لیے تیار ہیں

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ایران امریکا فوجی تنازعہ میزائل ڈرون خلیج فارس بحرین کویت قشم جزیرہ

 

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