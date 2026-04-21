ایران کا مذاکرات سے انکار: امریکا کے سخت رویے اور ناکہ بندی کے خلاف سخت موقف

ایران نے امریکا کے غیر لچکدار مطالبات اور آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے جبکہ خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔
ایران کی جانب سے پاکستان میں متوقع مذاکرات میں شرکت سے انکار کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ ایران ی نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق تہران نے یہ سخت فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ امریکا حالیہ دنوں میں اپنے غیر لچکدار اور غیر معمولی مطالبات سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
ایران کا ماننا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے عائد کردہ سخت شرائط کسی بھی تعمیری بات چیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال اور امریکی رویے کے ہوتے ہوئے مذاکرات میں شرکت کرنا صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ تہران نے اس پیش رفت سے پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا ہے جو اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں کر رہا تھا۔
اس معاملے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ایران نے مذاکرات کی بحالی کو امریکی معاشی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب امریکی بحریہ نے ایک ایرانی کارگو جہاز پر فائرنگ کی اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا، جسے ایران نے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مقصد خطے میں مزید براہ راست فوجی تصادم کو روکنا ہے۔ تاہم، امریکا نے آبنائے ہرمز میں اپنی ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایران کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث ہے۔
تہران کا یہ مؤقف ہے کہ جب تک امریکا اپنے جارحانہ اقدامات اور معاشی دباؤ میں کمی نہیں لاتا، تب تک کسی بھی قسم کے مذاکرات کا انعقاد بے معنی ہے۔ ایران کی جانب سے اپنا وفد پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ سفارتی سطح پر ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بھی ایک نازک موڑ پر آ گئی ہیں۔
دریں اثنا، خطے میں دیگر تنازعات بھی شدت اختیار کر رہے ہیں جن میں لبنان کے علاقے میں حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بے حرمتی کے بعد اسرائیلی فوجیوں کو دی جانے والی قید کی سزا کا معاملہ بھی شامل ہے، جو کہ بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عالمی برادری اب اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ آیا امریکا اور ایران کے مابین یہ کشیدگی کم ہو پائے گی یا یہ خطہ کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔
