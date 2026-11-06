ایران کے جوہری مذاکرات میں پیشرفت، قطر کی ثالثی اہم کردار
ایران نے امریکا کے ساتھ جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کردی ہے۔ قطر کی ثالثی اور ٹرمپ کی سفارتی کوششوں سے جنگ کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے۔
تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری سفارتی گفتگو میں ایک اہم موڑ آ گیا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بعض اہم امور پر امریکا کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس پیشرفت کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں مثبت نتائج کی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔
قطر کی ثالثی میں نئی تجاویز کا جائزہ
بلومبرگ کی رپورٹ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کو اس سیاسی پس منظر میں بھی دیکھا گیا ہے۔ مذاکرات سے باخبر ایک سفارت کار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکا اور ایران جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں ممکنہ پیشرفت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ سفارت کار کے مطابق ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے متعلق ایسے معاملات پر بھی بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے جو اس سے پہلے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ایران قطر کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ ان تجاویز میں ایرانی جوہری سرگرمیوں سے متعلق امور بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر ایران کی جانب سے کسی ممکنہ رعایت کو مذاکرات میں اہم پیشرفت قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ پیشرفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب قطر امریکا اور ایران کے درمیان رابطوں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششیں کررہا ہے۔
ٹرمپ کی سفارتی کوششوں اور امریکی موقف کی تفصیلات
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حال ہی میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ اس بات چیت میں علاقائی بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلومبرگ کے مطابق حالیہ پیشرفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ تاہم، کسی حتمی معاہدے یا ایران کی جانب سے باضابطہ رعایت کی تصدیق سامنے نہیں آئی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ طویل عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کا بنیادی مقصد اسے جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ دوسری جانب ایران کا مؤقف رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پُرامن اور غیر فوجی مقاصد کے لیے ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے مزید شفافیت دکھانے پر آمادہ ہوتا ہے تو اسے امن مذاکرات میں پیشرفت کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔
سیاسی پس منظر اور مستقبل کے امکانات
یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا میں وسط مدتی انتخابات کے دوران ریپبلکن پارٹی کو ڈیموکریٹس کے مقابلے میں سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیموکریٹس کی جیت کے بعد ٹرمپ کا منفرد جواب، اوول آفس میں 'ویٹو' والی کیپ سجا دینا تھا۔ اس دوران ایرانی میڈیا کا قشم جزیرے پر میزائل حملوں کا دعویٰ بھی سامنے آیا تھا جس پر ٹرمپ کا ایرانیوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ بھی شامل ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سرگرمیاں اب اس بات کا تعین کرنے والی ہیں کہ آیا ایرانی جوہری سرگرمیوں میں مزید کمی لانے پر تہران رضامند ہو سکتا ہے۔ قطر کی ثالثی کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ دونوں فریقین ایک ایسے معاہدے پر متفق نہیں ہو جاتے جو علاقائی امن کو یقینی بنائے۔ موجودہ صورتحال میں تہران کی جانب سے کی گئی اس پیش کش کو ایک تاریخی موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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