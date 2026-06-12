ایرانی فوجی اڈوں پر امریکی حملوں کا نقصان: سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ

سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے یہ واضح ہوا ہے کہ امریکی حملوں نے ایرانی فوجی اڈوں، فضائی بیڑے اور جنگی بحری جہازوں پر شدید نقصان پہنچایا ہے تاہم ایران کہہ رہا ہے کہ абھی تک اس کی دفاعی صلاحیت برقرار ہے.
سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے ایران ی فوجی اڈوں پر امریکی حملوں سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بی بی سی ویریفائی کی جانب سے جائزہ کیے گئے تصاویر میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 50 سے زائد ایران ی فوجی اڈے ، جن میں پاسداران انقلاب ( IRGC ) کے ہیڈکوارٹر بھی شامل ہیں، جنگ کے آغاز سے امریکی-اسرائیلی حملوں میں شدید نقصان اٹھا چکے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 28 فروری کے بعد سے وہ ایران بھر میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ منگل اور بدھ کی رات خلیج میں امریکی ہیلیکاپٹر کے گرنے کے بعد دونوں افواج نے تازہ حملوں کا تبادلہ کیا۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل نے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو عسکری شکست دے دی ہے اور اس کی بحریہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ untilية Intermediate جنگ بندی کے باوجود تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تہران اپنے کچھ اہم میزائل مقامات کی مرمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مرمت کے لیے استعمال ہونے والے ان راستوں کی وجہ سے واضح نقصان کا تعین ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ امریکہ نے علاقائی سیٹلائٹ کوریج کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ پینٹاگون نے پلانیٹ پر ایران اور مشرق وسطیٰ کی تصاویر کو محدود کرنے کا کہا کہ یہ اتحادی اور نیٹو اہلکاروں کو خطرے سے بچانے کا اقدام ہے۔ بی بی سی ویریفائی نے پلانیٹ کی پرانی تصاویر اور دیگر Sources سے استعمال کرتے ہوئے 51 فوجی مقامات میں نقصان کا ریکارڈ بنایا۔ خصوصی انٹیلی جنس کمپنی جینس کا اندازہ ہے کہ ایران میں مجموعی طور پر 197 فوجی اور IRGC اڈے موجود ہیں۔ 7 مارچ کو مہرآباد ہوائی اڈے پر حملے میں 17 طیارے تباھ ہوئے جبکہ شیراز ایئرفیلس پر بھی متعدد طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران ی بحری جہازوں کے بیڑے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس نیول بیس اور کنارک نیول بیس پر نقصان پہنچا۔ تہران کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں IRGC کے بحری ہیڈکوارٹر اور جنرل ہیڈکوارٹر کو بھی وسیع نقصان پہنچا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باوجود نقصان کے تہران اب بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سکیورٹی ماہرين کا ماننا ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیت اس کی روایتی افواج سے کم بلکہ میزائل یا ڈرون کے ذریعے جوابی حملوں سے وابستہ ہے۔ تہران نے مشرق وسطیٰ میں ایٹمی اہداف سمیت متعدد امریکی فوجی مقامات کو چھوٹے ڈرونوں سے نشانہ بنایا ہے اور روس جیسے اتحادی ممالک کو شاہد میزائل برآمد کرتے رہا ہے۔ نیشنل سکیورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر رافائیل کوہن کا کہنا ہے کہ ایران کے چھوٹے جہازوں کا بیڑا آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بنے رہے گا۔ تصاویر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہران کم از کم چار بیلسٹک میزائل اڈوں کی مرمت کے لیے بھی اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھا رہا ہے.
سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے ایرانی فوجی اڈوں پر امریکی حملوں سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بی بی سی ویریفائی کی جانب سے جائزہ کیے گئے تصاویر میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 50 سے زائد ایرانی فوجی اڈے، جن میں پاسداران انقلاب (IRGC) کے ہیڈکوارٹر بھی شامل ہیں، جنگ کے آغاز سے امریکی-اسرائیلی حملوں میں شدید نقصان اٹھا چکے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ 28 فروری کے بعد سے وہ ایران بھر میں 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ منگل اور بدھ کی رات خلیج میں امریکی ہیلیکاپٹر کے گرنے کے بعد دونوں افواج نے تازہ حملوں کا تبادلہ کیا۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل نے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو عسکری شکست دے دی ہے اور اس کی بحریہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ untilية Intermediate جنگ بندی کے باوجود تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تہران اپنے کچھ اہم میزائل مقامات کی مرمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مرمت کے لیے استعمال ہونے والے ان راستوں کی وجہ سے واضح نقصان کا تعین ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ امریکہ نے علاقائی سیٹلائٹ کوریج کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ پینٹاگون نے پلانیٹ پر ایران اور مشرق وسطیٰ کی تصاویر کو محدود کرنے کا کہا کہ یہ اتحادی اور نیٹو اہلکاروں کو خطرے سے بچانے کا اقدام ہے۔ بی بی سی ویریفائی نے پلانیٹ کی پرانی تصاویر اور دیگر Sources سے استعمال کرتے ہوئے 51 فوجی مقامات میں نقصان کا ریکارڈ بنایا۔ خصوصی انٹیلی جنس کمپنی جینس کا اندازہ ہے کہ ایران میں مجموعی طور پر 197 فوجی اور IRGC اڈے موجود ہیں۔ 7 مارچ کو مہرآباد ہوائی اڈے پر حملے میں 17 طیارے تباھ ہوئے جبکہ شیراز ایئرفیلس پر بھی متعدد طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحری جہازوں کے بیڑے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس نیول بیس اور کنارک نیول بیس پر نقصان پہنچا۔ تہران کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں IRGC کے بحری ہیڈکوارٹر اور جنرل ہیڈکوارٹر کو بھی وسیع نقصان پہنچا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باوجود نقصان کے تہران اب بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سکیورٹی ماہرين کا ماننا ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیت اس کی روایتی افواج سے کم بلکہ میزائل یا ڈرون کے ذریعے جوابی حملوں سے وابستہ ہے۔ تہران نے مشرق وسطیٰ میں ایٹمی اہداف سمیت متعدد امریکی فوجی مقامات کو چھوٹے ڈرونوں سے نشانہ بنایا ہے اور روس جیسے اتحادی ممالک کو شاہد میزائل برآمد کرتے رہا ہے۔ نیشنل سکیورٹی پروگرام کے ڈائریکٹر رافائیل کوہن کا کہنا ہے کہ ایران کے چھوٹے جہازوں کا بیڑا آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرہ بنے رہے گا۔ تصاویر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہران کم از کم چار بیلسٹک میزائل اڈوں کی مرمت کے لیے بھی اس جنگ بندی کا فائدہ اٹھا رہا ہے
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