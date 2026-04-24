ایران اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان اہم ٹیلی فون کالز، علاقائی امن پر تبادلہ خیال

ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستانی رہنماؤں نے خطے کی تازہ پیشرفتوں، جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے مذاکرات کی مسلسل ضرورت پر زور دیا۔
ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے الگ الگ ٹیلی فون کالز میں خطے کی تازہ پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا: اسحٰق دار نے علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی مسلسل ضرورت پر زور دیا: ارغچی نے پاکستان کی مسلسل سہولت کاری کی تعریف کی۔ ایران ی وزیر خارجہ سید عباس ارغچی نے جمعہ کو پاکستان ی ہم منصب سینیٹر محمد اسحٰق دار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، ان فون کالز کے دوران، ارغچی، اسحٰق دار اور منیر نے خطے میں حالیہ پیشرفتوں اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی سے متعلق امور پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایک ایران ی نیوز ایجنسی کے مطابق، ارغچی نے سینیٹر اسحٰق دار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ بات چیت کی۔ ان کالز کے دوران، ایران ی وزیر خارجہ نے علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد میں فارن آفس سے جاری ایک بیان کے مطابق، ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحٰق دار نے آج ایران ی وزیر خارجہ عباس ارغچی کی کال وصول کی۔ دونوں جانب نے علاقائی ترقیات، جنگ بندی اور امریکہ- ایران تعلقات کے تناظر میں اسلام آباد کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحٰق دار نے زیر التوا مسائل کے حل اور جلد از جلد علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مسلسل مذاکرات اور تعامل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ارغچی نے اس سلسلے میں پاکستان کی مسلسل اور تعمیری سہولت کاری کے کردار کی تعریف کی اور دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں جانب نے علاقائی ترقیات، جنگ بندی اور امریکہ- ایران تعلقات کے تناظر میں اسلام آباد کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان ی قیادت، بشمول وزیراعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحٰق دار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ، اس معاملے پر مسلسل تعامل کے حصے کے طور پر امریکہ اور ایران سمیت متعدد ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگرچہ گفتگو کی تفصیلات مکمل طور پر ظاہر نہیں کی گئیں، لیکن ایران ی رپورٹ کے مطابق بات چیت علاقائی سلامتی کے dynamics اور de-escalation سے منسلک امور پر تعاون پر مرکوز تھی۔ دونوں جانب نے مزید escalation سے بچنے کے لیے مسلسل سفارتی تعامل کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان تناؤ کو کم کرنے اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی اداکاروں کے درمیان مذاکرات کو آسان بنانے کے مقصد سے سفارتی رابطوں میں فعال طور پر شامل رہا ہے۔ ایران ی اور پاکستان ی قیادت کے درمیان حالیہ رابطے ایسے وقت میں آئے ہیں جب خطے میں کمزور جنگ بندی کے انتظامات اور جاری geopolitical uncertainty کے درمیان سفارتی چینلز فعال ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف بلا اشتعال جنگ شروع کی جس کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی، اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کی شہادت ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یکطرفہ طور پر truce بڑھا دی، یہ کہتے ہوئے کہ ان کا انتظام اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایران ی تجویز کا انتظار کرے گا۔ تاہم، تہران نے دوسرے دور کی مذاکرات کے لیے عہد کرنے سے گریز کیا ہے، حکام نے واشنگٹن کی زیادہ طلبوں اور ایران کے “بحری محاصرے” کو جنگ ختم کرنے میں دو اہم رکاوٹیں قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے تاہم کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دوسرا دور جمعہ کو اسلام آباد میں منعقد ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے حال ہی میں تہران کا دورہ کیا تھا اور ایران کی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے نے پاکستان کے “ مذاکرات کے ذریعے حل کی اٹل عزم… اور امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے” کا مظاہرہ کیا، فوجی نے اس وقت ایک بیان میں کہا۔ عاصم منیر نے ایران کے صدر، وزیر خارجہ، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایران کے فوجی مرکزی کمانڈ سنٹر کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کی۔ قبل ازیں، ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس ارغچی نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا، جو دہائیوں میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی آمنا سامنا رابطہ تھا۔ وہ مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوئے۔ لیکن پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے کے ساتھ سفارتکاری جاری رہی تاکہ امن عمل کو آگے بڑھایا جا سکے.
