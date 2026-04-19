ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات میں پیش رفت، مگر آبنائے ہرمز پر اختلافات برقرار

ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جوہری مسائل اور آبنائے ہرمز پر اختلافات ابھی باقی ہیں۔ دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ 'بہت اچھی گفتگو' کا ذکر کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کلیدی بحری گزرگاہ پر 'بلیک میل' کے خلاف خبردار بھی کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لئے ایک نازک جنگ بندی کی مدت قریب آنے سے محض چند روز قبل، دونوں فریق ہفتے کے روز مذاکرات کی صورتحال کے بارے میں کوئی مخصوص تفصیلات فراہم
کرنے میں ناکام رہے۔ یہ جنگ، جو اب آٹھویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، ہزاروں افراد کی ہلاکت کا سبب بنی ہے، لبنان میں اسرائیلی حملوں تک پھیل گئی ہے، اور آبنائے ہرمز کی جزوی بندش کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اس گزرگاہ سے جنگ سے قبل دنیا کے پانچویں حصے کے تیل کی ترسیل ہوتی تھی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار، محمد باقر قالیباف نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے کے مذاکرات میں 'ہم نے پیش رفت کی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے درمیان ایک بڑا فاصلہ موجود ہے۔' انہوں نے کہا، 'کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر ہم اصرار کر رہے ہیں... ان کی بھی ریڈ لائنیں ہیں، لیکن یہ مسائل صرف ایک یا دو ہو سکتے ہیں۔' تاہم، تہران نے ہفتے کے روز یوٹرن لیتے ہوئے آبنائے ہرمز پر دوبارہ کنٹرول کا دعویٰ کیا، اور توانائی کی اس اہم گزرگاہ کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ اس اقدام نے اس جنگ کے بارے میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے، جسے امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو شروع کیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ اقدام ایرانی بندرگاہوں کے جاری امریکی محاصرے کے ردعمل میں ہے، جسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران کی بحریہ اپنے دشمنوں کو 'نئی کڑوی شکستیں' دینے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس اقدام کو 'بلیک میل' قرار دیا، حالانکہ انہوں نے مذاکرات کی تعریف کی۔ جمعہ کو، ایران نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے ایک الگ امریکی ثالثی کے معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی محاصرے کا دفاع کیا اور 'دوبارہ بم گرانے' کی دھمکی دی اگر دونوں فریق جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے قبل ایک طویل مدتی معاہدے پر نہ پہنچے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول سیکیورٹی، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کی خدمات سے متعلق لاگتوں کی ادائیگی کا مطالبہ شامل ہے، جیسا کہ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہونے والے ہیں، جہاں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات گزشتہ ہفتے بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوئے تھے۔ امریکی مذاکرات کاروں کے لئے دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں امریکی گیس کی بلند قیمتوں، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور صدر ٹرمپ کی اپنی مقبولیت میں کمی کے پیش نظر کانگریس میں ریپبلکنز کی محدود اکثریت کا دفاع کرنا ہے۔ جمعہ کو، بحری ٹریفک کے دوبارہ شروع ہونے کے امکان پر تیل کی قیمتوں میں تقریباً 10 فیصد کمی ہوئی اور عالمی اسٹاکس میں اضافہ ہوا۔ تاہم، شپنگ ذرائع نے بتایا کہ سینکڑوں بحری جہاز اور تقریباً 20,000 بحری عملہ خلیج میں اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کے انتظار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے کوئی تاریخ طے نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ، سعید خطیب زادہ نے کہا کہ اگلے دور کے مذاکرات کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے، اور یہ کہ پہلے مفاہمت کا ایک فریم ورک طے ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے جمعہ کو کہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں بات چیت ہو سکتی ہے اور دونوں فریق 'معاہدے کے بہت قریب ہیں'۔ صدر ٹرمپ کے ساتھی ریپبلکنز، جو امریکی گیس کی بلند قیمتوں، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اپنی مقبولیت میں کمی کے باعث نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں اپنی محدود اکثریت کا دفاع کر رہے ہیں، پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہفتہ کی صبح وائٹ ہاؤس میں سینئر قومی سلامتی کے مشیروں کا جمع ہونا صدر کی جانب سے 'بہت اچھی گفتگو' کے بیان کے بعد اہم تھا۔ صدر ٹرمپ بعد میں اپنے ایران کے مذاکرات کاروں میں سے ایک، اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ٹرمپ نیشنل گالف کلب گئے۔ گزشتہ روز، جب امریکی اور ایرانی مذاکرات کار اسلام آباد میں ملے، تو امریکہ نے ایرانی جوہری سرگرمیوں کو 20 سال کے لیے معطل کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ ایران نے بحری ٹریفک کو دو ہفتوں کے لیے بحال کرنے کی پیشکش کی، لیکن ساتھ ہی ایک بار پھر آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے لئے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا۔ ادھر، نئی دہلی میں، بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کیا اور آبنائے ہرمز میں دو ہندوستانی پرچم والے بحری جہازوں پر حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سنٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج ایران کے بحری محاصرے کو نافذ کر رہی ہیں، لیکن ایران کے حالیہ اقدامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تہران کے اس یوٹرن نے آبنائے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل میں خلل پڑنے کے خطرے کو بڑھا دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع کرنی ہے یا نہیں
