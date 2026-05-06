ایران اور چین کے درمیان دیپلماسی کی زور میں اضافہ، امریکا نے چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی

ایران کے وزیر خارجہ عباس عرقچی نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ مشاورے کیے، جہاں دونوں ممالک نے دیپلماسی کی روابط کو مضبوط بنانے کا عزم تجدید کیا۔ امریکا نے چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے، خاص طور پر ہورموز تنگے میں بڑھتی ہوئی تناؤ کے پس منظر میں۔ چین، جو ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، امریکی سنسٹرز کے باوجود ایرانی تیل کی واردات جاری رکھ رہا ہے۔
ایران اور چین کے درمیان دیپلماسی کی زور میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکا نے چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے، خاص طور پر ہورموز تنگے میں بڑھتی ہوئی تناؤ اور عالمی توانائی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینیت کے پس منظر میں۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عرقچی نے بیکنگ میں چین ی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ اعلیٰ سطح پر مشاورے کیے، جہاں دونوں طرف نے دیپلماسی کی روابط کو مضبوط بنانے کا عزم تجدید کیا۔ یہ باتیں عالمی توانائی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینیت اور جغراسیاسی تناؤ کے پس منظر میں ہو رہی ہیں۔ مشاوروں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی ترقیات پر بھی بحث کی گئی۔ ایران ی میڈیا نے بتایا کہ عرقچی نے بیکنگ میں رسمی زيارت کے لیے آئے تھے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ یہ باتیں ایک حساس وقت میں ہو رہی ہیں، جبکہ امریکا اور اسرائیل کے درمیان ایران سے متعلق تناؤ نے عالمی توانائی مارکیٹوں کو متاثر کیا ہے اور ہورموز تنگے کی حفاظت پر توجہ بڑھائی ہے۔ چین ، جو ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، امریکی سنسٹرز کے باوجود ایران ی تیل کی واردات جاری رکھ رہا ہے۔ بیکنگ نے بار بار دیپلماسی کے ذریعے علاقائی تناؤ کے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور تمام فریقوں سے مزید تناؤ سے بچنے کی درخواست کی ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ کا چین کے سفر 14 سے 15 مئی تک کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو پہلے علاقائی تناؤ کے باعث ٹل گیا تھا۔ امریکا نے چین سے ہورموز تنگے میں پیش آئی ہوئی تبدیلیوں کے بارے میں ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے، کہ یہ غیر یقینیت عالمی تجارت اور توانائی کے بہاؤ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ واشنگٹن نے بھی بیکنگ سے بین الاقوامی کوششوں کو حمایت کرنے کی درخواست کی ہے، جو خلیج میں محفوظ اور ناقابل روک سمندری ناویدگی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ ایران ی حکومتی کارکنوں نے کہا کہ موجودہ صورت حال نے عسکری حل کی غیاب کو واضح کیا ہے اور بات چیت ہی ایک مستحکم راستہ ہے۔ چین نے علاقائی دیپلماسی میں اپنی سرگرمی بڑھائی ہے، تمام فریقوں سے خودداری کی درخواست کی ہے اور ایران ی تیل کی تجارت میں شامل اداروں پر یک طرفہ سنسٹرز کے خلاف ہے۔ بیکنگ نے بھی امریکی اقدامات کے خلاف اعتراض کیا ہے، جو چین ی ریفائنریز کو ایران ی تیل خریدنے سے روکتے ہیں، جو واشنگٹن اور بیکنگ کے درمیان توانائی کی سیاست اور مشرق وسطی کے امور پر بڑھتی ہوئی اختلافات کو نمایاں کرتا ہے۔ عرقچی اور وانگ یی کے درمیان ملاقات چین اور ایران کے درمیان توانائی سیکٹر میں جاری استراتیجک شراکت کو عکسانداز بناتی ہے، جبکہ بیکنگ ایک طرف ایران اور دوسری طرف امریکا کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ عالمی تناؤ بڑھ رہا ہے.
ایران اور چین کے درمیان دیپلماسی کی زور میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکا نے چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے، خاص طور پر ہورموز تنگے میں بڑھتی ہوئی تناؤ اور عالمی توانائی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینیت کے پس منظر میں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عرقچی نے بیکنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ اعلیٰ سطح پر مشاورے کیے، جہاں دونوں طرف نے دیپلماسی کی روابط کو مضبوط بنانے کا عزم تجدید کیا۔ یہ باتیں عالمی توانائی مارکیٹوں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینیت اور جغراسیاسی تناؤ کے پس منظر میں ہو رہی ہیں۔ مشاوروں میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی ترقیات پر بھی بحث کی گئی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ عرقچی نے بیکنگ میں رسمی زيارت کے لیے آئے تھے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ یہ باتیں ایک حساس وقت میں ہو رہی ہیں، جبکہ امریکا اور اسرائیل کے درمیان ایران سے متعلق تناؤ نے عالمی توانائی مارکیٹوں کو متاثر کیا ہے اور ہورموز تنگے کی حفاظت پر توجہ بڑھائی ہے۔ چین، جو ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، امریکی سنسٹرز کے باوجود ایرانی تیل کی واردات جاری رکھ رہا ہے۔ بیکنگ نے بار بار دیپلماسی کے ذریعے علاقائی تناؤ کے حل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور تمام فریقوں سے مزید تناؤ سے بچنے کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا چین کے سفر 14 سے 15 مئی تک کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو پہلے علاقائی تناؤ کے باعث ٹل گیا تھا۔ امریکا نے چین سے ہورموز تنگے میں پیش آئی ہوئی تبدیلیوں کے بارے میں ایران پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی ہے، کہ یہ غیر یقینیت عالمی تجارت اور توانائی کے بہاؤ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ واشنگٹن نے بھی بیکنگ سے بین الاقوامی کوششوں کو حمایت کرنے کی درخواست کی ہے، جو خلیج میں محفوظ اور ناقابل روک سمندری ناویدگی کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ ایرانی حکومتی کارکنوں نے کہا کہ موجودہ صورت حال نے عسکری حل کی غیاب کو واضح کیا ہے اور بات چیت ہی ایک مستحکم راستہ ہے۔ چین نے علاقائی دیپلماسی میں اپنی سرگرمی بڑھائی ہے، تمام فریقوں سے خودداری کی درخواست کی ہے اور ایرانی تیل کی تجارت میں شامل اداروں پر یک طرفہ سنسٹرز کے خلاف ہے۔ بیکنگ نے بھی امریکی اقدامات کے خلاف اعتراض کیا ہے، جو چینی ریفائنریز کو ایرانی تیل خریدنے سے روکتے ہیں، جو واشنگٹن اور بیکنگ کے درمیان توانائی کی سیاست اور مشرق وسطی کے امور پر بڑھتی ہوئی اختلافات کو نمایاں کرتا ہے۔ عرقچی اور وانگ یی کے درمیان ملاقات چین اور ایران کے درمیان توانائی سیکٹر میں جاری استراتیجک شراکت کو عکسانداز بناتی ہے، جبکہ بیکنگ ایک طرف ایران اور دوسری طرف امریکا کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ عالمی تناؤ بڑھ رہا ہے
ایران چین دیپلماسی ہورموز تنگہ تیل