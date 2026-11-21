ایرانی صدر کا معاشی جنگ کا دعویٰ: میزائلوں سے لڑی جانے والی جنگ سے بھی زیادہ مشکل
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ایران ایک خاموش معاشی جنگ کا شکار ہے جو روایتی فوجی تنازعات سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کے اثرات عوام پر مرتب ہو رہے ہیں۔
ایران کے موجودہ صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری سطح پر ایک سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک ایسی خاموش معاشی جنگ کی زد میں ہے جو روایتی ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگوں سے کہیں زیادہ مشکل، شدید اور تکلیف دہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاشی محاذ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ ایسی جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے اثرات براہِ راست ملک کی اقتصادی بنیادوں اور عام عوام کی زندگیوں پر گہرے مرتب ہو رہے ہیں۔
صدر کا معاشی محاذ پر سخت موقف
صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک اہم بیان میں واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف چلائی جا رہی معاشی پابندیاں اور دباؤ ایک ایسی جنگ ہے جسے میزائلوں یا بمباری سے لڑی جانے والی روایتی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایک ملک کے معاشی ڈھانچے کو کمزور کیا جاتا ہے تو یہ فوجی حملے سے کہیں زیادہ طویل المدتی تباہی کا سبب بنتا ہے اور اس کا سامنا کرنا انتہائی پیچیدہ چیلنج ہے۔Also readOGDCL, Baker Hughes partner to boost oil and gas output
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی محاذ پر درپیش مشکلات اور چیلنجز کسی بھی روایتی فوجی تنازعے سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان کا اثر اور بھی گہرا اور دیرپا ہو سکتا ہے۔ صدر کا یہ بیان اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران کو فی الحال نہ صرف سرحدی یا فوجی خطرات سے نمٹنا ہے بلکہ عالمی سطح پر لگائی گئی معاشی پابندیوں اور اقتصادی رکاوٹوں کا بھی سنگین سامنا ہے۔
علاقائی کشیدگی اور اسرائیل کا کردار
ایران کے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علاقائی سطح پر کشیدگی محض فوجی سطح پر نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی اور معاشی سطح پر بھی اپنی شدید ترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس تناظر میں اسرائیل میں ہونے والے واقعات بھی اہمیت رکھتے ہیں جہاں غاصب ریاست کے کچھ عرب قانون سازوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، جس سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
اسرائیل کے اندر جاری ایسی سرگرمیاں اور دھمکیاں دکھاتی ہیں کہ وہاں کی سیاسی فضا کتنی انتہائی اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں عرب قانون سازوں کو ملنے والی دھمکیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ علاقائی تناؤ اب صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ اندرونی سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
عوام اور مارکیٹ پر مستقیم اثرات
صدر مسعود پزشکیان کے ان کلمات کا سب سے بڑا اثر عوامی زندگی اور مقامی مارکیٹوں پر پڑ رہا ہے۔ جب ایک ملک کے سربراہ خود معاشی دباؤ کو جنگ قرار دے، تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی سطح پر معیشت کے حوالے سے بے چینی اور عدم یقینی کا ماہر پایا جا رہا ہے۔
ایران کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں کی آہنی پابندیاں درآمدات، زر مبادلہ کی دستیابی اور اندرونی پیداوار کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں عام شہری کو روزمرہ کی ضروریات میں اضافے اور معاشی عدم استحکام کا سامنا ہے جو کہ کسی بھی فوجی حملے سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اگلا مرحلہ اور عالمی ردعمل
صدر پزشکیان کے اس بیان کے بعد یہ دیکھنا باقی ہے کہ بین الاقوامی برادری اور متعلقہ عالمی ادارے اس معاشی جنگ کے حوالے سے کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کا یہ موقف کہ معاشی دباؤ جنگ ہے، ممکنہ طور پر مستقبل میں دیپلومیٹک سرگرمیوں اور سفارتی مذاکرات کی نئی لہر کا باعث بن سکتا ہے۔
ایران کی حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اپنی معاشی تکالیف کو اجاگر کر کے سفارتی دباؤ میں اضافہ کرے اور اپنے خلاف لگائی گئی پابندیوں کو ختم کروانے کی کوشش کرے۔ اس صورتحال کا اگلا مرحلہ یہ طے کرے گا کہ کیا معاشی دباؤ کم ہوتا ہے یا پھر یہ جنگی نوعیت اختیار کر کے مزید علاقائی عدم استحکام کا سبب بنتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics