ایران میں حکومتی حمایت میں مظاہرے، مسلح خواتین کی شرکت نے عالمی توجہ حاصل کر لی

ایران میں جنگ بندی کی مدت کے خاتمے کے قریب، حکومتی پالیسیوں اور مسلح افواج کی حمایت میں بڑے عوامی مظاہرے، جس میں جدید ہتھیاروں کے ساتھ خواتین کی شمولیت نے عالمی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے۔
ایران میں جاری موجودہ کشیدگی اور جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب آنے کے ساتھ ہی ملک بھر میں حکومتی پالیسیوں کی حمایت میں عوامی مظاہروں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دارالحکومت تہران سمیت ایران کے مختلف چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اپنی ملکی افواج اور حکومتی اقدامات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان مظاہروں کا مقصد بین الاقوامی دباؤ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اور بیرونی قوتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ایران ی عوام اپنے ملکی دفاع اور
خودمختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر خرم آباد کے مغربی علاقوں میں نکالی گئی ایک بڑی ریلی نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی ہے، جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ان مظاہروں کی سب سے نمایاں تصویر اصفہان سے سامنے آئی، جہاں بڑی تعداد میں برقعہ پوش خواتین ہاتھوں میں جدید ہتھیار، جیسے کلاشنکوف اور راکٹ لانچرز اٹھائے سڑکوں پر نکلیں۔ یہ منظر نامہ نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ اس نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور ایرانی عوام کے جارحانہ دفاعی رویے کی عکاسی بھی کی۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ یہ مظاہرے اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ اگر ایران کو مزید بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ممکنہ معاہدے کے حوالے سے غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات کے بعد ایرانی عوام میں ردعمل کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور داخلی طور پر سیاسی استحکام کے لیے حکومتی بیانیے کو تقویت مل رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان مظاہروں کے ذریعے ایران دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی فوجی یا سفارتی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ ملکی دفاعی اداروں کے ساتھ اس عوامی حمایت کا اظہار دراصل ایک سیاسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد اندرونی صفوں کو متحد کرنا اور عالمی برادری کو یہ بتانا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت صرف فوج تک محدود نہیں بلکہ اس کی جڑیں عوامی تائید میں بھی موجود ہیں۔ یہ مظاہرے آنے والے دنوں میں خطے میں ہونے والی کسی بھی بڑی سیاسی یا عسکری پیش رفت کے تناظر میں انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں
