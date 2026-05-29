ایران کا امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، امریکا کی تردید

ایران نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا جبکہ امریکا نے اس کی تردید کی۔ یہ کشیدگی جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے کے باوجود جاری ہے۔
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بوشہر میں ایک امریکی طیارے کو مار گرایا ہے، جبکہ امریکا نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس نیوز کے مطابق، ایرانی فضائی دفاعی نظام نے رات کے وقت امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبہ بوشہر کے گورنر نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال اب معمول پر ہے۔ دوسری جانب، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے ایران کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکا اور اس کے علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی افواج و مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ یہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی میں مزید 60 دن کی توسیع پر اتفاق ہوا ہے۔ اس سے قبل، ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے آبنائے ہرمز پر امریکی آئل ٹینکر کو واپس جانے پر مجبور کیا، جبکہ امریکا نے کہا تھا کہ اس نے ایرانی ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ واقعات مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہیں، جہاں دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے تناؤ جاری ہے۔ ایران اور امریکا کے درمیان تعلقات میں حالیہ دنوں میں کئی بار جھڑپیں دیکھنے میں آئی ہیں، اور یہ تازہ ترین دعویٰ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اسرائیل نے بھی اس معاملے پر ردعمل دیا ہے، جہاں اسرائیلی سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ سے متعلق ایک اہم اعلان کیا ہے، جس میں علاقائی سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اور ایرانی مفادات کے تصادم نے نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کو تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو یہ خطے میں ایک وسیع تر تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ اس دوران، عالمی طاقتیں دونوں فریقوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ سفارتی حل تلاش کریں اور فوجی کارروائیوں سے گریز کریں۔ تاہم، حالیہ دعوؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تناؤ برقرار ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے
