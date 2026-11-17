ایران کا دعویٰ: بحرین میں امریکی فوجی ریڈار سسٹم ڈرون حملے کا نشانہ بنا
پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر نصب امریکی ریڈار کو ڈرون حملے میں تباہ کر دیا ہے، جس کا مقصد ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا جواب دینا ہے۔
تہران میں جاری سفارتی اور عسکری تنائو میں اضافے کے بعد ایران کی آئینی گارڈین کور یا پاسدارانِ انقلاب نے ایک سنگین دعویٰ پیش کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے بحرین میں موجود امریکی فوج ی تنصیبات کے خلاف ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایران ی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی خاص طور پر امریکی فوج کے زیرِ استعمال ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ پاسدارانِ انقلاب کی آفیشل ویب سائٹ سپاہ نیوز نے جاری کردہ بیان میں واضح کیا ہے کہ جنگی ڈرونز نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر نصب ہونے والے اس اہم ریڈار سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران ی حکام نے اس حملے کی عسکری اور سیاسی وجوہات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران ی فضائی حدود کی بار بار ہونے والی خلاف ورزیوں کے سخت ردعمل کا نام ہے۔ امریکی فوج ی ڈرونز کی جانب سے مسلسل کیے جانے والے ان جاسوسی عمل کو ایران نے اپنے قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ پاسدارانِ انقلاب نے اس آپریشن کو انتہائی درست نشانہ لگانے والا کارنامہ قرار دیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ ایران ی ہوائی افواج کی جانب سے کیے گئے اس ایکشن سے خطے میں امریکی فوج ی پوزیشنز کو کمزور کرنے کا مقصد حاصل ہوا ہے۔ تاہم، ایران ی بیان میں اس حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات، جانی یا مالی ضرر رساں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس کے علاوہ، بحرین ی حکومت کی جانب سے یا امریکی حکام کی جانب سے اس دعوے کی کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ ماہرینِ امورِ خارجہ کا ماننا ہے کہ یہ دعویٰ ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان باہمی تعلقات کم از کم سطح پر ہیں اور خلیجی خطے میں فوجی کشیدگی کی فضا قائم ہے۔ امریکی فوج ی تنصیبات کی سکیورٹی کو لے کر خطے میں بے چینی پائی جاتی ہے اور ایران کی جانب سے کیے جانے والے یہ اقدامات اس بات کی علامت ہیں کہ وہ امریکی موجودگی کو چیلنج کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری بھی بڑے بحران کے خدشات کا شکار ہے کیونکہ ایسے کسی بھی حملے سے خطے میں ایک وسیع پیمانے پر جھڑپوں کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کا یہ قدم اس کی پالیسی کا واضح اظہار ہے کہ وہ اپنے خطے میں بااثر طاقت کا کردار ادا کرے گا اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔.
تہران میں جاری سفارتی اور عسکری تنائو میں اضافے کے بعد ایران کی آئینی گارڈین کور یا پاسدارانِ انقلاب نے ایک سنگین دعویٰ پیش کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے بحرین میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے خلاف ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی خاص طور پر امریکی فوج کے زیرِ استعمال ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ پاسدارانِ انقلاب کی آفیشل ویب سائٹ سپاہ نیوز نے جاری کردہ بیان میں واضح کیا ہے کہ جنگی ڈرونز نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر نصب ہونے والے اس اہم ریڈار سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حکام نے اس حملے کی عسکری اور سیاسی وجوہات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی فضائی حدود کی بار بار ہونے والی خلاف ورزیوں کے سخت ردعمل کا نام ہے۔ امریکی فوجی ڈرونز کی جانب سے مسلسل کیے جانے والے ان جاسوسی عمل کو ایران نے اپنے قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ پاسدارانِ انقلاب نے اس آپریشن کو انتہائی درست نشانہ لگانے والا کارنامہ قرار دیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ ایرانی ہوائی افواج کی جانب سے کیے گئے اس ایکشن سے خطے میں امریکی فوجی پوزیشنز کو کمزور کرنے کا مقصد حاصل ہوا ہے۔ تاہم، ایرانی بیان میں اس حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات، جانی یا مالی ضرر رساں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس کے علاوہ، بحرینی حکومت کی جانب سے یا امریکی حکام کی جانب سے اس دعوے کی کسی قسم کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ ماہرینِ امورِ خارجہ کا ماننا ہے کہ یہ دعویٰ ایسے حساس وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان باہمی تعلقات کم از کم سطح پر ہیں اور خلیجی خطے میں فوجی کشیدگی کی فضا قائم ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات کی سکیورٹی کو لے کر خطے میں بے چینی پائی جاتی ہے اور ایران کی جانب سے کیے جانے والے یہ اقدامات اس بات کی علامت ہیں کہ وہ امریکی موجودگی کو چیلنج کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری بھی بڑے بحران کے خدشات کا شکار ہے کیونکہ ایسے کسی بھی حملے سے خطے میں ایک وسیع پیمانے پر جھڑپوں کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کا یہ قدم اس کی پالیسی کا واضح اظہار ہے کہ وہ اپنے خطے میں بااثر طاقت کا کردار ادا کرے گا اور کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔
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