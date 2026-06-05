ایران اور امریکا جوہری معاہدے کے قریب؟ ایا ای ای ڈائریکٹر کی رپورٹ اور ڈرامائی حالات

ایا ای ای ڈائریکٹر رفال گروسی کے دعوے کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کی اعلانیہ فہرستوں اور بحریতা کے واقعات کے باوجود relations کا تجزیہ۔
آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز اجلاس کے بعد ڈائریکٹر رفال گروسی کا کہنا تھاکہ دونوں ممالک سے رابطے میں ہیں۔ اقوامِ متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے ڈائریکٹر رفال گروسی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکا جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب پہنچ چکے ہیں جو انھیں مختلف مسائل کا جائزہ لینے کے لیے وقت فراہم کرے۔ ویانا میں آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس کے بعد ان کا کہنا تھاکہ ادارہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، تاہم وہ براہِ راست مذاکرات میں شامل نہیں۔ قبل ازیں ویانا میں تعینات ایران ، چین اور روس کے مستقل نمائندوں نے رفال گراسی سے مشترکہ ملاقات کی۔ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب تھوڑی دیر قبل ادارے نے رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ محدود رسائی کے باعث افزودہ یورینیم کے ذخائر کی مکمل تصدیق ممکن نہیں، جس سے جوہری پھیلاؤ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ادھر وائٹ ہائوس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو مجتبیٰ خامنہ ای سے ملاقات ان کے لئے اعزاز ہوگی، وہ پروفیشنل شخص ہیں، ایران وینزویلا نہیں کہ ہم ایک دن میں جائیں اور فتح سمیت واپس آئیں، معاہدے کے نکات جلد سامنے آجائیں گے، ہمخلاصے ایران ی جوہری مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکا نے ایران سے عمان کے نام پر گیس فروخت کرنے پر ایل پی جی کی برآمدات اور مبینہ 'شیڈو بینکنگ' نیٹ ورکس پر بھی نئی پابندیاں عائد کر دیں، وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے عمان پر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے بھی شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلیج تنازع میں عمان کے غیر جانبدارانہ رویے کو امریکا اب اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا ہے۔ دوسری طرف خلیج عمان میں ایران ی بحریہ کی جانب سے انتباہی فائرنگ کے بعد امریکی بحری بیڑے کے ڈسٹرائر جہاز بحرِ ہند چلے گئے، امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایران ی بندرگاہوں کے محاصرے کے آغاز کے بعد سے اب تک 129 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا، عمان کے مینا الفحل آئل ٹرمینل پر بھی دھماکے ہوئے۔ ادھر ایران سے جنگ کے دوران امریکی طیارہ بردار جہاز پر آگ لگنے سے نقصان کی ویڈیو بھی سامنے Auckland آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ سے فوجیوں کے رہائشی بنکرز مکمل تباہ ہو گئے تھے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خطے کے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی حملے میں استعمال ہونے والے امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہوں گے، سعودیہ کے ساتھ پائیدار اور تعمیری تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں، امریکا ، اسرائیل نےاماراتی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کی، دستاویزی ثبوت موجود ہیں، بعض فوجی کارروائیوں میں امارات نے خود بھی حصہ لیا، سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ مزید برآں امریکی سینیٹ نے پھر ریپبلکن پارٹی کی سیو امریکا ایکٹ منظور کروانے کی کوشش ناکام بنا تے ہوئے ٹرمپ کو جھٹکا دیا، سینیٹر لنڈسے گراہم کی پیش کردہ ترمیم 50 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی جس میں 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹ اراکین کا ساتھ دیا۔ دریں اثنا اقوامِ متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث لاکھوں مزید افراد بھوک کے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں، افغانستان، صومالیہ اور سری لنکا کے گھریلو صارفین سب سے زیادہ متاثر ہونے والے گروپس میں شامل ہیں۔ امریکی بحریہ کا بڑا راز بے نقاب!
ایران جنگ کے دوران جیرالڈ آر فورڈ میں تباہی کی ویڈیو سامنے آئی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر نیا بوئنگ طیارہ پرواز سے قبل اچانک زمین پر آ گرایا، متعدد افراد زخمی۔ خبروں اور حالات چندہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
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