ایران کی جانب سے ہرمز آبنائے پر کنٹرول کی بحالی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیشرفت، تناؤ میں اضافہ

ایران نے اہم آبی گزرگاہ ہرمز آبنائے پر دوبارہ کنٹرول قائم کر لیا ہے، جس سے عالمی توانائی کی رسد میں خلل کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے سے قبل ہونے والے مذاکرات میں دونوں فریقوں نے پیشرفت کا دعویٰ کیا ہے لیکن جوہری مسائل اور آبنائے پر اختلافات برقرار ہیں۔
ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ بات چیت میں پیشرفت ہوئی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ 'بہت اچھی گفتگو' کا ذکر کیا ہے۔ واشنگٹن/اسلام آباد (رائٹرز) – ہرمز آبنائے سے جہاز رانی اتوار کو اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایران کے دوبارہ کنٹرول کے بعد بند ہو گئی ہے جو عالمی توانائی کی رسد کے لیے اہم ہے، اور یہ صورتحال امریکہ کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی کے ختم ہونے سے چند دن قبل سامنے آئی ہے۔
ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے حال ہی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں پیشرفت کا ذکر کیا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ 'بہت اچھی گفتگو' کا حوالہ دیا۔ تاہم، دونوں فریقوں نے کوئی خاص تفصیلات فراہم نہیں کیں اور ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے کہا کہ دونوں فریق جوہری مسائل اور ہرمز آبنائے پر، جو دو اہم رکاوٹیں ہیں، ابھی بھی بہت دور ہیں۔ ہفتہ کو ایران، جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ آبنائے سے جہاز رانی کو گزرنے دے گا، نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور واشنگٹن پر ایرانی بندرگاہوں کا اپنا ناکہ بندی برقرار رکھ کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
جب کہ دو ہندوستانی رجسٹرڈ جہازوں نے ہفتہ کو آبنائے سے گزرنے کی کوشش کے دوران حملے کی اطلاع دی، جہاز رانی کے اعداد و شمار نے اتوار کی صبح جلد ہی تنگ آبی گزرگاہ سے ٹریفک کے رک جانے کا اشارہ دیا۔ ایک چینی ملکیت کا ٹینکر اور ایک ہندوستانی ملکیت کا گیس کیریئر اتوار کی صبح جلد مشرقی سمت میں سفر کرتے نظر آئے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے اور میرین ٹریفک کے جہاز سے باخبر رکھنے والے ڈیٹا کے مطابق، رات 12 بجے کے بعد بحرینی خلیج میں کوئی دوسری کشتی داخل یا نکلی نہیں۔
یہ صورتحال عالمی توانائی کی رسد کو تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا دے سکتی ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں تیزی آ سکتی ہے کیونکہ آبنائے کا عملی طور پر بند ہونا، جو جنگ سے پہلے دنیا کی ایک پانچویں تیل کی ترسیل کرتا تھا۔ دریں اثنا، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے گرد غیر یقینی صورتحال کے گرد چکر لگا رہی ہے، جس نے 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کی لہر کے ساتھ شروع ہونے کے بعد ہزاروں افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور لبنان تک پھیل گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات – جو دہائیوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت تھی – کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوئے لیکن بدھ کو جنگ بندی کے متوقع خاتمے سے قبل، دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں دکھائی دے رہی تھیں۔
سیکورٹی کے حوالے سے، usos barbed wire (کانٹے دار تار) کے رول سرینا ہوٹل کے قریب دیکھے گئے جہاں گزشتہ ہفتے بات چیت ہوئی تھی۔ ہوٹل نے اتوار کو مہمانوں کو بتایا کہ انہیں سرکاری تقریب کی وجہ سے جانا پڑے گا، ہوٹل کے ایک نمائندے نے بتایا، اور مزید کہا کہ اگلے نوٹس تک کوئی بکنگ قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کے وسط میں، پولیس اور فوج کی بھاری موجودگی تھی لیکن سیکیورٹی کے پروٹوکول پہلے والے کے برابر نہیں لگ رہے تھے، جب نائب صدر جے ڈی وین نے امریکی وفد کی قیادت کی تھی۔
ٹرمپ پر جنگ سے نکلنے کے راستے کی تلاش کا دباؤ بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھی ریپبلکن نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں تنگ اکثریت کا دفاع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں امریکی پٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں، افراط زر بڑھ رہا ہے اور ان کی اپنی منظوری کی شرحیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ 'بہت اچھی گفتگو' کر رہا ہے، لیکن کوئی اور تفصیلات نہیں دیں. بعد میں وہ اپنے ایران کے مذاکرات کاروں میں سے ایک، اعلیٰ سفارت کار اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ٹرمپ نیشنل گالف کلب گئے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار، محمد باقر قالیباف نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں پیشرفت ہوئی ہے لیکن انہوں نے مزید کہا: 'ہمارے درمیان ابھی بھی بہت فاصلہ ہے۔' 'کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر ہم اصرار کرتے ہیں ... ان کی بھی ریڈ لائنز ہیں۔ لیکن یہ مسائل صرف ایک یا دو ہو سکتے ہیں۔'
جمعہ کو، ایران نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان اسرائیلی افواج اور ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان لڑائی ختم کرنے کے لیے امریکی ثالثی سے 10 روزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد ہرمز آبنائے کو عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن ہفتہ کو اپنا رخ بدل دیا، ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگانے کے بعد۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران کی بحریہ اپنے دشمنوں کو 'نئی تلخ شکستیں' دینے کے لیے تیار ہے۔
ٹرمپ، جنہوں نے ایرانی اقدام کو 'بلیک میل' قرار دیا، نے امریکی ناکہ بندی کا دفاع کیا اور دھمکی دی کہ اگر جنگ بندی بدھ کو ختم ہونے سے پہلے ممالک طویل مدتی معاہدے پر نہ پہنچے تو 'دوبارہ بم گرانا شروع کر دیں گے۔' ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ آبنائے پر تہران کا کنٹرول سیکیورٹی، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کی خدمات سے متعلق اخراجات کی ادائیگی کا مطالبہ شامل ہے، جیسا کہ سرکاری میڈیا نے بتایا۔ ہفتہ کو ایران کی طرف سے کنٹرول بحال کرنے کے بعد، کم از کم دو بحری جہازوں نے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کے دوران حملے کی اطلاع دی۔ ہندوستان نے نئی دہلی میں ایرانی سفیر کو طلب کیا اور اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ آبنائے میں دو ہندوستانی پرچم والے جہازوں پر فائرنگ کی گئی، حکومت نے بتایا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج ایران کی بحری ناکہ بندی نافذ کر رہی ہیں لیکن ایران کے حالیہ اقدامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تہران کے اس رخ نے اس خطرے کو بڑھا دیا کہ آبنائے سے تیل اور گیس کی ترسیل میں خلل پڑ سکتا ہے، ٹھیک اسی وقت جب ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ لوگوں کو منصوبوں سے واقف کرایا گیا کہ امریکہ نے ایرانی جوہری سرگرمیوں کے 20 سالہ معطلی کی تجویز دی، جبکہ ایران نے تین سے پانچ سال کی معطلی کا مشورہ دیا۔
