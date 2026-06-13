ایران کا موقف ہے کہ ابھی تک امریکا کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اگرچہ رپورٹس پیشہ ہیں کہ دونوں طرفیں معاہدے کے حتمی حصے کے قریب ہیں۔ ایرانی spokesperson has said that the MoU still under review and speculation about completed deal is premature.
ایران نے declaration کیا ہے کہ ابھی تک امریکا کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر حتمی فيصلہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ رپورٹیں بڑھ رہی ہیں کہ دونوں طرفیں ماہrian صرف کرنے کے قریب ہیں، جو مہینوں کے تنازع کا خاتمہ کرنے اور وسیع تر مذاکرات کے دروازے کھولنے کے مقصد سے ہوا ہے۔ ایران ی-floating وزارت سے بات کرنے والے اس مثبت تyarquot Baghaei نے کہا کہ厉 Salah memorandum of understanding MoU کا جائزہ ابھی جاری ہے اور یہ بتایا کہ حتمی معاہدے کے حوالے سے تizioتیں پہلے سے ہی نہیں ہے۔ جمعہ کو یہ کہہ کر کہ متبادل متن کی تجویت پارسی کے حتمی اندرونی جائزے کے مراحل میں ہے اور متعلقہ اداروں کی ایک میٹنگ جاری ہے۔ انہوں نے یہ الزاد کیا کہ فکر کرنے کو کہ دونوں طرفیں معاہدے کے بہت قریب ہیں، کوئی نیا بات نہیں اور promising deal کے بارے میں اہم مشاورتیں ابھی جاری ہیں۔ باغائی نے یہ بھی بتایا کہ متن کے حتمی کرنے کا عمل جاری ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ایران نے متبادل سمجھوتے پر حتمی موقف نہیں Banaya اور معاہدے سے متعلق کوئی بھی معاملہ حتمی طور پر طے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی فیصلہ سازی کا عمل واضح ہے اور حتمی منظوری سے پہلے تمام متعلقہ مقتدرں کو متبادل معاہدے کے ہر پہلو کا باریک جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس بات spokesperson نے زور دیا کہ دعوے کہ معاہدہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، صرف قراریں ہیں اور موجودہ مذاکرات کی حیثیت کی عکاسی نہیں کرتے۔ باغائی کے مطابق مذاکرات کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک یہ ہے کہ تہران کو امریکہ کی غیر متوازن پیغام رسانی اور تبدیل ہونے والے موقفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف طرف کی متضاد بیان مذکورہ کہ معاہدے کو حتمی کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اگرچہ متن کے ڈرافٹنگ میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ جب کہ متبادل مشق کے زیادہ تر حصے پیشہ level پر پہنچ چکے ہیں، باغائی کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن نے مذاکرات کے عمل میں اپنی مقامات میں تبدیلی جاری رکھی ہے۔ ایران ی spokesperson قطروں اور پاکستان کا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان گفتگو کو فروغ دینے میں مداخلت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک فعال طور پر ثالثی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں اور ممکنہ معاہدے کی طرف پیش رفت کے لیے باتوں کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے۔ باغائی نے زور دیا کہ ایران نے مذاکرات کے دوران اپنے بنیادی اصولوں پر سخت grip رکھا ہے اور اپنی سرخ لکیریوں میں کسی灵活性 کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان mediated گفتگو کے آغاز سے ایران ی موقف واضح طور پر بتایا گیا ہے اور تہران نے مسلسل اپنا موقف "realistically" پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ spokesperson کے مطابق امریکی اہلکاروں نے تازہ بحثوں میں اضافی معاملات متعارف کرانے کی کوشش کی۔ تاہم، ایران نے یہ ظاہر کیا کہ یہ دباؤ یا بنیادی طور پر جو کچھ سمجھتے ہیں اس پر سمجھوتہ کرے گی نہیں۔ باغائی نے ان خیالات کو بھی مسترد کر دیا کہ ایران کی مذاکرات کی Ruining کے حوالے سے غیر fileName gui میں آیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کو تنقید کیا کہ یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تہران和黄 coercive measures سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ یہ insistent کہ ایران کی مذاکرات کی Ruining آزاد اور غیر متغیر ہے۔ spokesperson نے دہرایا کہ چھوٹے حتمی جائزے کے مرحلے سے گزرتے ہوئے بحثوں میں ایران اپنا غیر negotiable اصولوں کی حفاظت جاری رکھے گی۔ اگرچہ ایران ی اہلکار متبادل Memorandum کا ڈرافٹ پیشہ reool تک پہنچ چکا ہے، باغائی نے واضح کیا کہ تمام متعلقہ اداروں جائزے مکمل کرنے اور ہر تفصیل کو661 منظوری دینے تک معاہدے کو حتمی سمجھا نہیں جا سکتا۔.
ایران نے declaration کیا ہے کہ ابھی تک امریکا کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر حتمی فيصلہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ رپورٹیں بڑھ رہی ہیں کہ دونوں طرفیں ماہrian صرف کرنے کے قریب ہیں، جو مہینوں کے تنازع کا خاتمہ کرنے اور وسیع تر مذاکرات کے دروازے کھولنے کے مقصد سے ہوا ہے۔ ایرانی-floating وزارت سے بات کرنے والے اس مثبت تyarquot Baghaei نے کہا کہ厉 Salah memorandum of understanding MoU کا جائزہ ابھی جاری ہے اور یہ بتایا کہ حتمی معاہدے کے حوالے سے تizioتیں پہلے سے ہی نہیں ہے۔ جمعہ کو یہ کہہ کر کہ متبادل متن کی تجویت پارسی کے حتمی اندرونی جائزے کے مراحل میں ہے اور متعلقہ اداروں کی ایک میٹنگ جاری ہے۔ انہوں نے یہ الزاد کیا کہ فکر کرنے کو کہ دونوں طرفیں معاہدے کے بہت قریب ہیں، کوئی نیا بات نہیں اور promising deal کے بارے میں اہم مشاورتیں ابھی جاری ہیں۔ باغائی نے یہ بھی بتایا کہ متن کے حتمی کرنے کا عمل جاری ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ ایران نے متبادل سمجھوتے پر حتمی موقف نہیں Banaya اور معاہدے سے متعلق کوئی بھی معاملہ حتمی طور پر طے نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی فیصلہ سازی کا عمل واضح ہے اور حتمی منظوری سے پہلے تمام متعلقہ مقتدرں کو متبادل معاہدے کے ہر پہلو کا باریک جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس بات spokesperson نے زور دیا کہ دعوے کہ معاہدہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، صرف قراریں ہیں اور موجودہ مذاکرات کی حیثیت کی عکاسی نہیں کرتے۔ باغائی کے مطابق مذاکرات کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک یہ ہے کہ تہران کو امریکہ کی غیر متوازن پیغام رسانی اور تبدیل ہونے والے موقفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف طرف کی متضاد بیان مذکورہ کہ معاہدے کو حتمی کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اگرچہ متن کے ڈرافٹنگ میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ جب کہ متبادل مشق کے زیادہ تر حصے پیشہ level پر پہنچ چکے ہیں، باغائی کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن نے مذاکرات کے عمل میں اپنی مقامات میں تبدیلی جاری رکھی ہے۔ ایرانی spokesperson قطروں اور پاکستان کا تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان گفتگو کو فروغ دینے میں مداخلت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک فعال طور پر ثالثی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں اور ممکنہ معاہدے کی طرف پیش رفت کے لیے باتوں کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے۔ باغائی نے زور دیا کہ ایران نے مذاکرات کے دوران اپنے بنیادی اصولوں پر سخت grip رکھا ہے اور اپنی سرخ لکیریوں میں کسی灵活性 کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان mediated گفتگو کے آغاز سے ایرانی موقف واضح طور پر بتایا گیا ہے اور تہران نے مسلسل اپنا موقف "realistically" پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ spokesperson کے مطابق امریکی اہلکاروں نے تازہ بحثوں میں اضافی معاملات متعارف کرانے کی کوشش کی۔ تاہم، ایران نے یہ ظاہر کیا کہ یہ دباؤ یا بنیادی طور پر جو کچھ سمجھتے ہیں اس پر سمجھوتہ کرے گی نہیں۔ باغائی نے ان خیالات کو بھی مسترد کر دیا کہ ایران کی مذاکرات کی Ruining کے حوالے سے غیر fileName gui میں آیا ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کو تنقید کیا کہ یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تہران和黄 coercive measures سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ یہ insistent کہ ایران کی مذاکرات کی Ruining آزاد اور غیر متغیر ہے۔ spokesperson نے دہرایا کہ چھوٹے حتمی جائزے کے مرحلے سے گزرتے ہوئے بحثوں میں ایران اپنا غیر negotiable اصولوں کی حفاظت جاری رکھے گی۔ اگرچہ ایرانی اہلکار متبادل Memorandum کا ڈرافٹ پیشہ reool تک پہنچ چکا ہے، باغائی نے واضح کیا کہ تمام متعلقہ اداروں جائزے مکمل کرنے اور ہر تفصیل کو661 منظوری دینے تک معاہدے کو حتمی سمجھا نہیں جا سکتا۔
ایران امریکا معاہدہ مذاکرات واشنگٹن
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