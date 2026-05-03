ایران کی جانب سے امریکہ کو نئی تجویز، ٹرمپ کا جائزہ لینے کا اعلان

ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکات پر مبنی ایک نئی تجویز بھیجی ہے، جس کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جائزہ لیں گے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ مذاکرات کی پیشرفت امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدہ تعلقات میں ایک نئی پیشرفت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کو ایران کی جانب سے 14 نکات پر مبنی ایک تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اس کا جائزہ لیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی، ایران کے سفیر اسلام آباد رضا امیری مقدم نے تصدیق کی ہے کہ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ایک نئی تجویز بھجوائی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات میں پیشرفت امریکہ کے رویے میں تبدیلی پر منحصر ہے۔ رضا امیری مقدم نے ایران ی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ ایران کا موقف واضح اور شفاف ہے اور وہ قومی مفادات اور دفاع پر کسی قسم کی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ سمجھوتہ تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کو اس عمل میں ایک اہم ثالث قرار دیتے ہوئے اس کے کردار کو غیر مبدل بتایا۔ سفیر نے امریکہ کی پالیسیوں میں عدم مطابقت پر بھی تنقید کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشرفت کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے اور امریکہ کو ایران کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور جارحانہ رویہ ترک کرنا چاہیے۔ ایران ی سفیر نے پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی اجاگر کیا، جہاں مرجاوہ، تفتان اور گبد-رمدان جیسے سرحدی راستے اہم تجارتی گزرگاہوں کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور یہ تعاون دونوں ممالک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو ایران کی جانب سے 14 نکات پر مبنی تجویز موصول ہوئی ہے اور وہ اس کا جائزہ لیں گے، لیکن انہوں نے ممکنہ فوجی کارروائی کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ اس بیان نے خطے میں مزید بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس صورتحال میں، اسرائیلی میڈیا نے بھی خبریں دی ہیں کہ اسرائیلی فوجی سربراہ ایال زامیر اور امریکی سینٹکام کے کمانڈر بریڈ کوپر کے درمیان ایران کے حوالے سے ممکنہ اقدامات پر رابطے بڑھ گئے ہیں۔ یہ رابطے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تمام پیشرفتیں ایک پیچیدہ اور حساس صورتحال کی جانب اشارہ کرتی ہیں جہاں مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن فوجی کارروائی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ کو تجویز بھیجنا ایک اہم قدم ہے، لیکن اس تجویز کی کامیابی امریکہ کے رویے پر مشروط ہے۔ امریکہ کو ایران کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا اور جارحانہ پالیسیوں سے گریز کرنا ہوگا۔ پاکستان کا ثالثی کا کردار بھی اہم ہے اور اسے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی میں مدد کرنی چاہیے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہیں اور ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جو دونوں ممالک کے مفادات کو تحفظ دے سکے۔ یہ صورتحال نہ صرف امریکہ اور ایران کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہے۔ یہ واضح ہے کہ ایران اپنی قومی مفادات اور دفاع پر کسی قسم کی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ امریکہ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لینا ہوگا۔ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ تعاون کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک مثبت قدم ہوگا۔ تاہم، اگر امریکہ نے جارحانہ پالیسیوں کا راستہ اختیار کیا تو یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ پاکستان کو اس کردار کو مزید فعال بنانا چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اسے اس ثالثی کے لیے ایک بہترین امیدوار بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں، بین الاقوامی برادری کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرنی چاہیے اور انہیں ایک ایسا حل تلاش کرنے میں مدد کرنی چاہیے جو دونوں ممالک کے مفادات کو تحفظ دے اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دے۔ آخر میں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال ایک پیچیدہ اور حساس ہے۔ مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، لیکن فوجی کارروائی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہیں اور ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جو دونوں ممالک کے مفادات کو تحفظ دے.
امریکہ ایران مذاکرات ٹرمپ پاکستان سفیر تجویز بین الاقوامی تعلقات
