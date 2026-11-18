ایران نے کویت اور بحرین پر حملہ کیا، امریکہ نے قشم جزیرے پر بمباری کی
ایران کے جانب سے کویت اور بحرین پر جدید ڈرون اور میزائل حملوں کے جواب میں امریکہ نے قشم جزیرے پر فضائی حملہ کیا، جس سے خلیجی خطے میں کشیدگی بڑھ گئی۔
ایران نے بدھ کی صبح کویت اور بحرین پر ڈرون اور میزائل حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جبکہ اس کے جواب میں امریکہ نے خلیج ہرمز میں واقع ایران کے قشم جزیرے پر فضائی بمباری کر دی۔ اس تیز رفتار عسکری کارروائیوں نے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔
کویت کے فضائی دفاعی نظام کا جوابی کارروائی
کویت کے فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظاموں نے بدھ کی صبح حملہ آور ڈرونز کو نشانہ بنانے کے لیے فعال ہو کر جوابی کارروائی کی۔ یہ کویت پر ایران کا دو ماہ سے زائد عرصے بعد پہلا عسکری حملہ تھا، جو خطے میں کشیدگی کی نئی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔Also readناسا کی وویجر 1 خلائی جہاز نے ایک روشنی کے دن کا فاصلہ طے کر لیا
ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی افواج نے کویت میں واقع علی السلم ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں امریکی عسکری اہلکار تعینات ہیں۔ ایرانی فوج نے بعد ازاں دعویٰ کیا کہ اس آپریشن میں لڑاکا اور کیمیکاز ڈرونز نے بیس میں موجود امریکی سامان، بشمول پیٹریم ایئر ڈیফنس سسٹمز، کو تباہ کر دیا۔
آئی آر بی آئی پر نشر کردہ بیان میں ایرانی فوج نے واضح کیا کہ یہ کارروائی خاص طور پر پیٹریم میزائل سسٹمز اور امریکی ڈرونز اور میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو متاثر کرنے کے لیے کی گئی تھی۔
بحرین میں دفاعی الرٹ اور امریکی بیس کو نشانہ
بحرین کی محکمہ دفاع کی افواج نے بتایا کہ ان کے فضائی دفاعی نظاموں نے بھی بدھ کی صبح ایرانی اڑان والے حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ بحرین کی حکومت نے تهران پر خطہ میں "منصوبہ بند پرتشدد رویہ" اپنانے کا الزام عائد کیا، جس میں بار بار اس کی سرحدوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔
بحرین امریکی بحریہ کے Fifth Fleet کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ امریکی عسکری کارروائیوں کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حملہ اس واقعے کے ایک دن بعد آیا، جب ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (آئی آر جی) نے شیخ عیسیٰ ایئر بیس میں امریکی رڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔
بحرین کے وزارت interior نے بدھ کی شام آبادی کو محفوظ مقامات کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی، لیکن بعد ازاں انتہائی احتیاط کے بعد تمام الرٹ اٹھا لیے گئے۔ یہ خطے کے شہریوں کے لیے سلامتی کے شدید خدشات کی علامت ہے۔
ہرمز آبنائے میں بحری سیکیورٹی کا بحران
خلیج ہرمز میں بحری سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال انتہائی نازک ہو گئی ہے، جہاں آئل ٹینکرز پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی بحریہ نے اطلاع دی ہے کہ گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خلیج ہرمز کے مشرقی حصے میں پانچ آئل ٹینکرز میں سمندری بم پھٹے۔
اس کے علاوہ، عمان کے مسندم علاقے کے قریب ایک اور آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ عمانی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ ٹینکر پر موجود تمام 24 ملاحوں کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا، لیکن یہ واقعہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے لیے خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔
ایران نے آبنائے ہرمز کے اوپر امریکی ڈرون کو بھی گرایا، جس سے اس اہم شپنگ راستے پر عسکری کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ یہ راستہ دنیا کے آئل کی اہم سپلائی کے لیے زندگی کی رگ کے طور پر کام کرتا ہے۔
امریکی کارروائی اور خطے میں عسکری تحریکات
ایران کے حملوں کے فوری جواب میں امریکہ نے قشم جزیرے پر فضائی حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا نے اطلاع دی کہ حملے کے بعد جزیرے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آئے، تاہم ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔
امریکی عسکری حکام نے تصدیق کی کہ ان کے جنگی طیاروں نے آئی آر جی کے میزائل لانچنگ سائٹ کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے مطابق، خطے میں تعینات امریکی فوجی فورسز کشیدہ حالات کے پیش نظر انتہائی محتاط اور الرٹ ہیں۔
امریکہ کی فوجی موجودگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دو بڑے نیول کیریئر اسٹرائک گروپس، تھیوڈور روزویلٹ اور جارج واشنگٹن، عرب سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سینٹکم نے ان بحری جہازوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، جو مزید عسکری تصادم کے خطرات کو کم کرنے کی کوشش میں کی گئی ہے۔
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