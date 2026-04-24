ایران نے امریکہ کے ساتھ ملاقات کی خبروں کو سختی سے رد کردیا

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کی خبروں کو سختی سے رد کردیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔
ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کی خبروں کو سختی سے رد کردیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہِ راست ملاقات کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وفد، جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں، مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ اس دورے کا مقصد پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کرنا ہے، جس میں علاقائی امن و استحکام اور پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں اور جارحانہ اقدامات کے خاتمے کے موضوع پر بھی بات کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور اس کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ی وفد پاکستان کو اپنے موقف اور مشاہدات سے مکمل طور پر آگاہ کرے گا۔ ایران ی ترجمان نے خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی پالیسی ہمیشہ سے ہی مذاکرات کے لیے تیار رہنا ہے، لیکن یہ مذاکرات کسی دباؤ یا شرط کے بغیر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پہلے ایران پر عائد کردہ تمام غیر قانونی پابندیاں ہٹانی ہوں گی، تب ہی مذاکرات کا کوئی مطلب ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے دفاع کے حقوق کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور خطے میں اپنی سلامتی اور مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ بقائی نے خبردار کیا کہ ایران جنگ میں عوام کو پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جنگ کے بعد بھی ایران کیساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے حالیہ بیان کو بھی یاد دلایا جس میں جنگ کے اثرات اور بحالی کے عمل کی طوالت کا ذکر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے ہمیشہ سے ہی تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن امریکہ کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس کی پالیسیوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ ملاقات کی خبروں کو سختی سے رد کردیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہِ راست ملاقات کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وفد، جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں، مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہو رہے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ اس دورے کا مقصد پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کرنا ہے، جس میں علاقائی امن و استحکام اور پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں اور جارحانہ اقدامات کے خاتمے کے موضوع پر بھی بات کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور اس کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد پاکستان کو اپنے موقف اور مشاہدات سے مکمل طور پر آگاہ کرے گا۔ ایرانی ترجمان نے خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی پالیسی ہمیشہ سے ہی مذاکرات کے لیے تیار رہنا ہے، لیکن یہ مذاکرات کسی دباؤ یا شرط کے بغیر ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پہلے ایران پر عائد کردہ تمام غیر قانونی پابندیاں ہٹانی ہوں گی، تب ہی مذاکرات کا کوئی مطلب ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے دفاع کے حقوق کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور خطے میں اپنی سلامتی اور مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ بقائی نے خبردار کیا کہ ایران جنگ میں عوام کو پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جنگ کے بعد بھی ایران کیساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے حالیہ بیان کو بھی یاد دلایا جس میں جنگ کے اثرات اور بحالی کے عمل کی طوالت کا ذکر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے ہمیشہ سے ہی تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن امریکہ کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس کی پالیسیوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے مطابق یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہیں
