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ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای کی بوری

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ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای کی بوری
ایران، آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای، بوری، عالمی نما
📆13/06/2026 11:25 am
📰24NewsHD
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ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای کی بوری کے موقع پر ایران میں تین دنوں کی عالمی نماز اور تین دنوں کی عالمی نماز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔

ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای کی بوری کے موقع پر ایران میں تین دنوں کی عالمی نماز اور تین دنوں کی عالمی نماز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو 4 اور 5 جولائی کو تہران میں اور 6 اور 7 جولائی کو قم میں منعقد ہوگی۔ 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو امام رضا (ع) کے حرم میں دفن کیا جائے گا۔ ایران کے حکام 20 ملین سے زائد افراد کی موجودگی کی توقع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قوم کے لیے ایک عالمی نماز کا اعلان کیا گیا ہے۔ تین شہروں میں پریسیشن 24 گھنٹوں تک جاری رہیں گی۔ آخری نماز 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی.

ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای کی بوری کے موقع پر ایران میں تین دنوں کی عالمی نماز اور تین دنوں کی عالمی نماز کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو 4 اور 5 جولائی کو تہران میں اور 6 اور 7 جولائی کو قم میں منعقد ہوگی۔ 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو امام رضا (ع) کے حرم میں دفن کیا جائے گا۔ ایران کے حکام 20 ملین سے زائد افراد کی موجودگی کی توقع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قوم کے لیے ایک عالمی نماز کا اعلان کیا گیا ہے۔ تین شہروں میں پریسیشن 24 گھنٹوں تک جاری رہیں گی۔ آخری نماز 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی

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ایران، آیت اللہ سیّد علی خامنہ ای، بوری، عالمی نما

 

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