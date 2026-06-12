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ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کا سنگ میل: جنیوا میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا امکان

سیاست News

ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کا سنگ میل: جنیوا میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا امکان
ایرانامریکہامن معاہدہ
📆12/06/2026 6:00 pm
📰SAMAATV
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پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن عمل میں اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ جنیوا میں متوقع مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے ساتھ ہی خطے میں امن کی نئی امید پیدا ہوگئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔

ایران اور امریکہ کے درمیان امن عمل کا ایک اہم مرحلہ جنیوا میں مکمل ہونے کی توقع ہے، جہاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر آنے والے دنوں میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہفتہ یا پیر کو طے پا سکتا ہے۔ ایکسوس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے عراقی وزیر خارجہ کی ایک ٹویٹ کو بھی بہت مثبت قرار دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کسی بھی وقت جنیوا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی توقع ہے۔ ان کا ممکنہ جنیوا روانگی خطے میں امن کے لیے ایک اہم سفارتی پیشرفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں کامیاب ثابت ہوئی ہیں اور امن عمل ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کا ایک اہم مرحلہ جنیوا میں مکمل ہونے کی توقع ہے، جہاں عالمی توجہ ایم او یو پر دستخط پر مرکوز ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جنیوا تقریب میں متوقع شرکت کو ایک بڑی سفارتی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک ہے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دیر قبل وزیراعظم شہباز نے اعلان کیا تھا کہ ایران اور امریکہ نے امن معاہدے کے حتمی اور باہمی طور پر قبول شدہ متن پر اتفاق کر لیا ہے، جو پاکستان کی قیادت میں جاری سفارتی کوششوں میں ایک بڑی پیشرفت ہے۔ ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکہ امن معاہدے کے حتمی متن پر متفق ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مسلسل اور گہری ثالثی کی کوششوں کے بعد طے پایا ہے۔ شہباز نے کہا کہ پاکستان اس مسلسل غلط معلوماتی مہم سے پوری طرح آگاہ ہے جو امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے عناصر چلا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات کے ارد گرد شور اور قیاس آرائیوں کے باوجود دونوں فریقوں کے درمیان بامعنی پیشرفت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت کبھی بھی تکمیل کے اتنے قریب نہیں تھی، جبکہ واشنگٹن سخت شرائط پر زور دے رہا ہے اور تہران کو کسی فوری مالی ریلیف سے انکار کر رہا ہے۔ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس میں تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد اضافے کی تجویز ہے.

ایران اور امریکہ کے درمیان امن عمل کا ایک اہم مرحلہ جنیوا میں مکمل ہونے کی توقع ہے، جہاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر آنے والے دنوں میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہفتہ یا پیر کو طے پا سکتا ہے۔ ایکسوس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے عراقی وزیر خارجہ کی ایک ٹویٹ کو بھی بہت مثبت قرار دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کسی بھی وقت جنیوا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی توقع ہے۔ ان کا ممکنہ جنیوا روانگی خطے میں امن کے لیے ایک اہم سفارتی پیشرفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں کامیاب ثابت ہوئی ہیں اور امن عمل ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کا ایک اہم مرحلہ جنیوا میں مکمل ہونے کی توقع ہے، جہاں عالمی توجہ ایم او یو پر دستخط پر مرکوز ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جنیوا تقریب میں متوقع شرکت کو ایک بڑی سفارتی پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک ہے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دیر قبل وزیراعظم شہباز نے اعلان کیا تھا کہ ایران اور امریکہ نے امن معاہدے کے حتمی اور باہمی طور پر قبول شدہ متن پر اتفاق کر لیا ہے، جو پاکستان کی قیادت میں جاری سفارتی کوششوں میں ایک بڑی پیشرفت ہے۔ ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکہ امن معاہدے کے حتمی متن پر متفق ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مسلسل اور گہری ثالثی کی کوششوں کے بعد طے پایا ہے۔ شہباز نے کہا کہ پاکستان اس مسلسل غلط معلوماتی مہم سے پوری طرح آگاہ ہے جو امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے عناصر چلا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات کے ارد گرد شور اور قیاس آرائیوں کے باوجود دونوں فریقوں کے درمیان بامعنی پیشرفت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت کبھی بھی تکمیل کے اتنے قریب نہیں تھی، جبکہ واشنگٹن سخت شرائط پر زور دے رہا ہے اور تہران کو کسی فوری مالی ریلیف سے انکار کر رہا ہے۔ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس میں تنخواہوں اور پنشن میں 7 فیصد اضافے کی تجویز ہے

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ایران امریکہ امن معاہدہ پاکستان ثالثی

 

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