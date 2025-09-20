ایرانی صدر کا پابندیوں کی بحالی کی صورت میں مقابلہ کرنے کا عزم

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی کا مقابلہ کرے گا، ساتھ ہی جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار سلامتی کونسل کی جانب سے تہران پر پابندیاں مستقل طور پر ختم کرنے کے خلاف ووٹ دینے کے بعد کیا۔
دبئی (رائٹرز) - ایران ی صدر مسعود پزشکیان نے ہفتے کے روز اس بات کا عزم کیا کہ ایران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے تہران پر پابندیاں مستقل طور پر ختم کرنے کے خلاف ووٹ دینے کے بعد نام نہاد 'اسنیپ بیک' کے ذریعے اس پر دوبارہ عائد کی جانے والی کسی بھی پابندی کا مقابلہ کرے گا۔'اسنیپ بیک' کے ذریعے وہ راستہ روکتے ہیں، لیکن یہ دماغ اور خیالات ہیں جو راستہ کھولتے یا بناتے ہیں،' پزشکیان نے ریاستی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ریمارکس میں کہا۔'وہ ہمیں نہیں روک سکتے۔ وہ ہمارے نطنز یا فردو (جوہری
تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل نے جون میں حملہ کیا تھا) پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہ انسان ہی ہیں جنہوں نے نطنز کو بنایا اور دوبارہ بنائیں گے،' پزشکیان نے کہا۔ سلامتی کونسل کا یہ اقدام جمعہ کے روز سامنے آیا جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے گزشتہ ماہ تہران پر 2015 کے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے، جس کا مقصد اسے جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا، پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا 30 روزہ عمل شروع کیا۔'ہم غیر ضروری مطالبات کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارے پاس صورتحال کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے،' ریاستی میڈیا نے پزشکیان کے حوالے سے بتایا۔'اسنیپ بیک' کے عمل کے تحت ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کی جائیں گی جب تک کہ تہران اور اہم یورپی طاقتوں کے درمیان تقریباً ایک ہفتے کے اندر تاخیر پر اتفاق رائے نہیں ہو جاتا۔ اسنیپ بیک کے نتیجے میں اسلحہ کی پابندی، یورینیم کی افزودگی اور ری پروسیسنگ پر پابندی، جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ سرگرمیوں پر پابندی، ایرانی افراد اور اداروں پر عالمی اثاثوں کو منجمد کرنے اور سفری پابندیاں دوبارہ عائد کی جائیں گی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فری پورٹ انڈونیشیا کے کان میں پھنسے ہوئے کارکنوں کی تلاش میں دو لاشیں ملی ہیں۔ تائیوان اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہے، صدر کا کہنا ہے کہ دفاعی تقریبات کا ایک ہفتہ ختم ہو گیا۔ ہالی ووڈ نے اے بی سی کے دیر رات کے شو کو منسوخ کرنے کے بعد کمل کا دفاع کیا
ایران پابندیاں جوہری معاہدہ مسعود پزشکیان اقوام متحدہ