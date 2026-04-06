ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ: ٹرمپ کی دھمکیوں کے درمیان حملے جاری

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے درمیان ایران اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جس میں دونوں جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے انٹیلی جنس چیف کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جب کہ ایران نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔
اسرائیل ی حملوں میں ایران کے پاسداران انقلاب کے انٹیلی جنس چیف ہلاک، جب کہ اسلامی جمہوریہ نے پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے انکار کی صورت میں شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکیوں کی خلاف ورزی کی۔ لڑنے والے فریقوں نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، ایران ی میزائلوں اور ڈرون نے اسرائیل ، کویت اور متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا، جب کہ اسرائیل ی حملوں میں ایران اور لبنان کے وسیع علاقے شامل تھے، جہاں وہ تہران کی حمایت یافتہ حزب اللہ سے لڑ رہا ہے۔ ایران نے کہا کہ
اگر ٹرمپ نے شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے اپنے وعدے پر عمل کیا تو 'زیادہ تباہ کن' حملے ہوں گے۔ امریکی رہنما نے اتوار کو سوشل میڈیا پوسٹس میں دھمکی دی تھی کہ اگر تہران خلیج کو جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھولنے کے مطالبے پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا'منگل رات 8:00 بجے' (0000 GMT بدھ)۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو تقریباً بند کر دیا ہے، جو ایک اہم توانائی کا گلا گھونٹنے والا مقام ہے، جس سے تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور دنیا بھر کے ممالک کو اس کے اثرات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اتوار کو ایک سخت، نامناسب زبان والی پوسٹ میں، ٹرمپ نے مطالبہ کیا: 'اس لعنتی آبنائے کو کھولو، پاگلوں، ورنہ تم جہنم میں رہو گے۔' تہران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ٹرمپ کے جواب میں کہا کہ امریکی رہنما نے پلوں اور پاور پلانٹس کو دھمکیاں دے کر 'جنگی جرائم کرنے کی کھلے عام دھمکی دی'۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے 'اپنی سابقہ حیثیت پر کبھی واپس نہیں آئے گا، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے'۔ پاسداران انقلاب نے پیر کو ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ ان کے انٹیلی جنس چیف ماجد خدامی کو امریکی اسرائیلی حملوں میں 'علی الصبح' ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ان کے ملک کی فوج حملے کے پیچھے تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل میں شہری علاقوں پر ایران کے حملوں کا جواب تھا۔ کاٹز نے خدامی کو 'ان جنگی جرائم کے براہ راست ذمہ داروں میں سے ایک اور تنظیم کے اعلیٰ تین عہدیداروں میں سے ایک' قرار دیا، اور ایران کے رہنماؤں کے بارے میں کہا: 'ہم ان کا ایک ایک کر کے شکار کرتے رہیں گے۔' امریکی تیل کے بینچ مارک ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتیں پیر کو تقریبا 0915 GMT پر 2.2 فیصد کم ہو کر 109.16 ڈالر ہو گئیں، جب کہ لڑائی کے خاتمے کی خبریں سامنے آئیں۔ امریکی، اسرائیلی اور علاقائی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے، امریکی نیوز ویب سائٹ Axios نے کہا کہ پاکستان، مصر اور ترکی کی جانب سے 45 دن کی جنگ بندی کے لیے ایک معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے تاکہ زیادہ دیرپا امن پر بات چیت کی جا سکے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے اتوار کو تصدیق کی تھی کہ وہ خطے کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراگچی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 'خطے میں فوجی صورتحال کو کم کرنے کے طریقوں پر خیالات اور تجاویز کا تبادلہ کیا گیا ہے، جو اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔' ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ایران ایک معاہدہ کرنے کے 'قریب' ہے، لیکن ایران نے بار بار اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ یہ جنگ، جو 28 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ہلاک ہو گئے تھے، نے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ تیل کی عالمی قلت محسوس کی جا رہی تھی، جس میں انڈونیشیا نے پیر کو ہوابازی کے ایندھن پر سرچارج 10 سے 38 فیصد تک بڑھانے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ پر حملے میں، ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ 'ہمارا پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ آپ (اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن) نیتن یاہو کے احکامات پر عمل کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔' تہران میں، بہت سے رہائشی بظاہر ٹرمپ کی الزام تراشی سے لاتعلق دکھائی دیتے تھے، نوجوان ایرانی اتوار کو شہر کے مغرب میں ایک بڑے پارک میں ورزش کرتے، پتنگیں اڑاتے اور پکنک مناتے رہے۔ ٹرمپ پیر کو بعد میں ایک پریس کانفرنس میں ایک فضائیہ کے اہلکار کی بازیابی کی تفصیلات دینے والے ہیں جس کا لڑاکا طیارہ ایران نے مار گرایا تھا۔ خلیجی ممالک نے اتوار سے پیر کے درمیان تازہ حملوں کی لہر کی اطلاع دی، کویت نے کہا کہ رہائشی علاقے پر حملے میں چھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی پیر کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے میزائل اور ڈرون حملے کا جواب دیا، اور ابوظبی کے ایک صنعتی علاقے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج اور طبی عملے نے کہا کہ ایران سے داغا گیا ایک میزائل شمالی شہر حائفہ میں ایک رہائشی عمارت پر لگا۔ فائر فائٹرز نے بتایا کہ دو افراد ہلاک ہو گئے اور دو مزید ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایران میں، مقامی میڈیا نے پیر کو تہران کے رہائشی علاقوں پر کئی حملوں کی اطلاع دی، جب کہ سرکاری نشریاتی ادارے نے کہا کہ ایک یونیورسٹی پر حملے کے بعد دارالحکومت کے کچھ حصوں میں گیس بند ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے پیر کے اوائل میں کہا کہ اس نے تہران میں اہداف کے خلاف حملوں کی ایک لہر مکمل کر لی ہے۔ ایک اور محاذ پر، لبنان اس تنازعے میں تیزی سے گھسیٹا جا رہا ہے کیونکہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے 2 مارچ کو اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی ہے اور جنوبی لبنان پر حملہ کیا ہے، فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے اتوار کو وہاں فوجیوں کا دورہ کیا اور حملوں کو تیز کرنے کا وعدہ کیا