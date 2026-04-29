ایران میں سکول پر حملے میں امریکی کردار: سابق عہدیداروں کی پینٹاگون پر تنقید

امریکہ میں عسکری امور کے سابق قانونی مشیروں سمیت پانچ سابق امریکی عہدیداروں نے پینٹاگون پر سخت تنقید کی ہے، اس لیے کہ وہ ایران میں ایک سکول پر ہونے والے جان لیوا حملے میں ممکنہ امریکی کردار کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حملے کی بنیادی تفصیلات کو اتنے طویل عرصے بعد بھی جاری نہ کرنا انتہائی غیر معمولی ہے۔ یہ حملہ 28 فروری کو امریکی-اسرائیلی جنگ کے ابتدائی حملوں کے دوران میناب میں ایک پرائمری سکول پر ہوا تھا، جس میں ایران ی حکام کے مطابق 168 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 110 بچے شامل تھے۔ مارچ کے اوائل میں امریکی فوجی تفتیش کاروں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکی فورسز نے غلطی سے سکول کو نشانہ بنایا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی حتمی تصدیق کرنے سے قاصر رہے۔ پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے بی بی سی کے سوالات کے جواب میں کہا کہ واقعہ زیرِ تفتیش ہے اور مزید تفصیلات دستیاب ہونے پر فراہم کی جائیں گی۔ تاہم، سابق عہدیدار وں کا کہنا ہے کہ پینٹاگون کی جانب سے شفافیت کی کمی تشویشناک ہے۔ امریکی فضائیہ میں ریٹائرڈ جج ایڈووکیٹ جنرل لیفٹیننٹ کرنل ریچل ای وین لینڈنگھم نے کہا کہ موجودہ امریکی موقف معیاری ردعمل سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی انتظامیہ کم از کم وفاداری اور جنگی قوانین سے وابستگی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس حملے کے بارے میں متضاد بیانات دیے، پہلے تو انھوں نے ایران کو ذمہ دار قرار دیا، لیکن بعد میں جب ان سے سکول کے ساتھ قائم فوجی اڈے پر امریکی ٹوماہاک میزائل لگنے کی ویڈیو کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بی بی سی نے خود اس ویڈیو کی تصدیق کی ہے جس میں ایک امریکی ٹوماہاک میزائل سکول کے ساتھ قائم ایران ی پاسداران انقلاب کے اڈے کو نشانہ بناتا دکھائی دیتا ہے۔ امریکی میڈیا نے نام ظاہر نہ کرنے والے فوجی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک امریکی میزائل سکول پر گرا ہے۔ یہ واقعہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے دیے گئے اہداف کے پرانے ڈیٹا کی وجہ سے پیش آیا۔ پینٹاگون نے ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پینٹاگون کے سینٹر آف ایکسی لینس برائے سویلین پروٹیکشن سے وابستہ سابق سینیئر مشیر ویس برائنٹ نے کہا کہ فوج کی ابتدائی جانچ عام طور پر دو باتیں طے کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ آیا واقعی شہری نقصان ہوا اور کیا اس وقت امریکی فورسز اس علاقے میں موجود تھیں اور نقصان کا سبب بن سکتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ امریکی کارروائی تھی.
