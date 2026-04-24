ایرانی حکام کا ٹرمپ کے دعوؤں کی تردید: ملک میں مکمل اتحاد ہے

ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور پارلیمنٹ اسپیکر نے مشترکہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں قیادت کے درمیان اختلافات کے دعوؤں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں مکمل اتحاد ہے اور قوم ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہے۔
ایران کے اعلیٰ حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دعوؤں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے تہران میں قیادت کے درمیان اختلافات کا تاثر دینے کی کوشش کی تھی۔ ایرانی قیادت نے اس ردعمل میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ملک میں مکمل اتحاد اور یکجہتی موجود ہے اور پوری قوم ایک ہی آواز میں کھڑی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایران میں کسی بھی قسم کی اندرونی تقسیم کی موجودگی کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کوئی شدت پسند یا اعتدال پسند گروہ نہیں ہے، بلکہ تمام ایرانی انقلابی ہیں اور قوم اور حکومت کے درمیان ایک مضبوط اور ناقابل شکست اتحاد قائم ہے۔ یہ بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا، جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے بھی اس مؤقف کی بھرپور تائید کی ہے اور کہا ہے کہ ایران اختلافات کی سرزمین نہیں بلکہ اتحاد کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک روح اور ایک قوم ہیں۔ عارف نے واضح کیا کہ ایران کے تمام ادارے ایک ہی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں اور ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے متحد ہیں۔ دوسری جانب، ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں میں متعدد بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور ملک میں قیادت کے حوالے سے ایک الجھن کی صورتحال موجود ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو تقویت دینے کی کوشش کی کہ ایران کی اندرونی سیاست میں گہرے اختلافات ہیں جو ملک کی خارجی پالیسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم، ایرانی حکام نے ان تمام دعوؤں کو بلا جھجک مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے اور تمام ریاستی ادارے ایک ہی سمت میں گامزن ہیں۔ خطے میں موجودہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز اور خلیجی علاقوں میں غیر یقینی کا ماحول برقرار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بیانات کی اس جنگ اور سفارتی کشیدگی کا خطے کے امن اور عالمی معیشت پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات بحال نہ کیے گئے تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی ایک اہم واقعہ ہے جس نے بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی ہے۔ جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر سرخ مائع پھینکنے کی بھی خبریں ہیں، جو اس علاقے میں بڑھتی ہوئی سیاسی عدم استحکام کا اشارہ ہیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خطے میں امن اور استحکام قائم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔
ایران امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ مسعود پزشکیان عباس عراقچی محمد باقر قالیباف خالصتان رضا پہلوی مذاکرات آبنائے ہرمز