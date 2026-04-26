ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہوسکتی ہے، امریکہ کو بڑی کامیابی ملے گی: ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی رہنما بات کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ ان کا خیرمقدم کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ہی ختم ہو سکتی ہے اور اس میں امریکہ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایران ی قیادت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ ان کا خیرمقدم کرے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہی مذاکرات کا بنیادی نقطہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو معلوم ہے کہ معاہدے میں کیا شامل ہونا چاہیے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے، ورنہ ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے امریکہ کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران ی رہنما بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ امریکہ آ سکتے ہیں یا امریکہ انہیں فون کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے پاس رابطے کے لیے محفوظ اور اچھی لائنیں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے نمائندے کو اسلام آباد بھیجنے کے فیصلے کو واپس لینے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے طویل پروازیں کرنی پڑتیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اقدام مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پر حالیہ حملے کو مذہبی منافرت کی نشانی قرار دیا۔ انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ایسے عناصر کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب، صدر ٹرمپ نے برطانیہ کے وزیراعظم کے ساتھ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے اور خطے میں اثر و رسوخ کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ تاہم، صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش ایک مثبت پیشرفت سمجھی جا رہی ہے۔ یہ پیشرفت خطے میں امن اور استحکام کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ مذاکرات جوہری ہتھیار آبنائے ہرمز وائٹ ہاؤس مذہبی منافرت