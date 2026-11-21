ایران امریکی ناکہ بندی کے خلاف تیل کی کشتیوں کا قافلہ بھیج سکتا ہے
ایران نے امریکی معاشی ناکہ بندی کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے تیل بردار جہازوں کے قافلے کو سمندر میں روانہ کرنے کی تیاریاں مکمل کرلی ہیں۔
ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد معاشی ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تہران اس ناکہ بندی کو ایک جنگی اقدام کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے خلاف سخت اقدامات کرے گا۔ اس سلسلے میں ممکنہ طور پر تیل بردار جہازوں کا ایک بڑا قافلہ سمندر میں روانہ ہونے کی تیاریوں میں ہے۔
امریکی ناکہ بندی کو جنگی اقدام قرار دیا گیا
ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد معاشی ناکہ بندی کو ایران ایک جنگی اقدام سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اس ناکہ بندی کو ختم کرانے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات کرے گا جو اس کے پاس قانونی اور حکمت عملی کے لحاظ سے موجود ہیں۔ ایرانی قیادت کا ماننا ہے کہ یہ ناکہ بندی ان کے قومی مفادات اور معاشی خود مختاری پر براہ راست حملہ ہے۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
قطر کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھیج دیا گیا
نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے تصدیق کی کہ ایران نے اپنا سخت مؤقف امریکہ اور دیگر ممالک تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطری حکام کا ایک وفد گزشتہ روز تہران پہنچا تھا جہاں ایرانی حکام کے ساتھ دو گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں ایران کے موقف کو واضح کیا گیا لیکن مذاکرات کی تفصیلات ابھی تک عوامی نہیں کی گئیں۔ ایران نے قطر کو ثالث کے طور پر استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ ناکہ بندی ہٹائے۔
جزیرہ خارک پر تیل بردار جہازوں کی بھاری تعداد
یورونیوز کی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر اور بحری نگرانی کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے اہم تیل بردار مرکز جزیرہ خارک پر 14 سے زائد آئل ٹینکرز جمع ہیں۔ ان جہازوں کے عملے کو بھی تعینات کردیا گیا ہے اور ان پر ایرانی پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران ان جہازوں کو قافلے کی شکل میں خلیج عمان کی جانب روانہ کرنے کی تیاری کررہا ہے تاکہ امریکی ناکہ بندی کو چیلنج کیا جاسکے۔
ایران کی تیل کی برآمدات کا مرکزی مرکز
جزیرہ خارک ایران کی خام تیل کی برآمدات کا سب سے اہم اور مرکزی مرکز ہے۔ اس اہم مقام سے ملک کے تقریباً 85 سے 90 فیصد خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایران کی معیشت کا بڑا حصہ چلتا ہے اور امریکی ناکہ بندی کا سب سے بڑا اثر اسی مقام پر مرتکز ہے۔ ایران کی حکمت عملی اس بات کی طرف مرکوز ہے کہ وہ اس اہم مقام سے تیل کی برآمدات کو جاری رکھے اور عالمی منڈی میں اپنا اثر برقرار رکھے۔
امریکی ناکہ بندی کا چیلنج اور اگلے اقدامات
ایران کا یہ قدم ایک واضح چیلنج ہے کہ وہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود اپنا تیل بیچے گا۔ تاہم قافلے کی روانگی کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس صورت حال میں بین الاقوامی کمیونٹی اور امریکہ کا ردعمل دیکھنے میں آئے گا کہ وہ ایران کے ان اقدامات کو کیسے نبھاتے ہیں۔ یہ معاشی کشمکش آئندہ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔
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