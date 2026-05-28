ایرانی فٹ بال فیڈریشن کا فیفا سے امریکہ کے لیے ملٹری انٹری ویزا کی درخواست

ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج نے کہا ہے کہ وہ 2026 کے ورلڈ کپ سے قبل فیفا سے امریکہ کے لیے کثیر انٹری ویزا کی توقع رکھتے ہیں، تاکہ کھلاڑی امریکہ اور میکسیکو کے درمیان آسانی سے سفر کر سکیں۔ ٹیم نے اپنا تربیتی کیمپ میکسیکو کے شہر ٹیجوانا منتقل کر لیا ہے۔
ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج نے جمعرات کو ایرانی میڈیا پر جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ فیفا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ 2026 کے ورلڈ کپ سے قبل ایرانی قومی ٹیم کے لیے امریکہ کے ملٹری انٹری ویزا کی سہولت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ فیفا سے توقع ہے کہ وہ ایک کثیر انٹری ویزا جاری کرے گا تاکہ کھلاڑی امریکہ میں داخل ہو سکیں اور پھر میکسیکو واپس آ سکیں۔ ایرانی ٹیم، جو ٹیم میلی کے نام سے جانی جاتی ہے، نے ابتدائی طور پر ٹورنامنٹ کے دوران ٹکسن، ایریزونا میں اپنا کیمپ قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن بعد میں اپنے تربیتی کیمپ کو ٹیجوانا، میکسیکو منتقل کر دیا، جو امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کرے گا۔ تاج نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ اقدام امریکی ویزوں سے متعلق پیچیدگیوں سے بچنے اور ٹیم کو ایران ایئر کی پروازوں کے ذریعے براہ راست میکسیکو جانے کی اجازت دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب یقینی ہے کہ ہم میکسیکو جائیں گے، ٹیم تیاری کر رہی ہے۔ ایران کی ورلڈ کپ میں شرکت مہینوں تک غیر یقینی رہی تھی، جس کا پس منظر ایران پر 28 فروری کو امریکی اسرائیلی بمباری مہم سے شروع ہونے والی مشرق وسطی کی جنگ تھی۔ ٹیم 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گی، اس کے بعد اسی شہر میں بیلجیم اور پھر گروپ مرحلے میں سیٹل میں مصر سے کھیلے گی۔ جمعرات کو تاج نے کہا کہ وہ سردار آزمون کی صورتحال سے آگاہ نہیں ہیں، ان کا اشارہ ایران کے اسٹار اسٹرائیکر کی طرف تھا، جسے ٹیم منیجر کی طرف سے تیار کردہ ابتدائی اسکواڈ کی فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ آزمون، جس نے ایران کے لیے 57 گول اسکور کیے ہیں اور اس سے پہلے بائر لیورکوزن اور اے ایس روما کے لیے کھیلا ہے، نے حالیہ حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ انہیں ایرانی سرکاری میڈیا میں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مارچ میں شائع ہونے والی ایک تصویر کے بعد غداری کے الزامات بھی شامل تھے جس میں وہ دبئی کے حکمران کے ساتھ دکھائے گئے تھے، جہاں وہ فی الحال کھیلتے اور رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک انسٹاگرام پوسٹ میں آزمون نے کہا کہ انہوں نے ایک بار کسی دوسرے ملک کی بہت بڑی مالی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور خود کو ایران کا بیٹا قرار دیا تھا۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری ہیں اور ٹیم کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں ویزا کے مسائل، سیاسی تناؤ اور کھلاڑیوں کی تنقید شامل ہیں۔ مہدی تاج نے زور دیا کہ فیفا کو ان مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ایرانی ٹیم بغیر کسی رکاوٹ کے ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم کی توجہ اب مکمل طور پر میچوں پر ہے اور وہ میکسیکو میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ دریں اثنا، سردار آزمون کے معاملے نے ایرانی فٹ بال حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی ٹیم کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ آزمون نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں قومی ٹیم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ایران کی نمائندگی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاج نے اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید وضاحت سامنے آئے.
