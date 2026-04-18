ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول مضبوط کیا، امریکا پر سمندری قزاقی کا الزام

ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) نے اعلان کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے تناظر میں آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول پہلے کی طرح مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے۔ IRGC نے امریکا پر سمندری قزاقی کا الزام لگاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جب تک امریکا خطے میں بحری جہازوں کے لیے مکمل آزادی بحال نہیں کرتا، نگرانی جاری رہے گی۔
تہران: ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جانب سے ایران ی بندرگاہوں پر عائد کردہ مسلسل پابندیوں کے پیش نظر آبنائے ہرمز پر کنٹرول اس کی سابقہ حیثیت میں واپس آ گیا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، IRGC نے واضح کیا ہے کہ آبنائے کے آپریشنلstatus میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اب یہ مکمل طور پر ایران کی مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں ہے۔
ایک باضابطہ بیان میں، IRGC نے ریاستہائے متحدہ امریکا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ ناکہ بندی کے نفاذ کے بہانے سمندری قزاقی میں ملوث ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی افواج کی جانب سے سخت نگرانی اور کنٹرول جاری رہے گا۔ ایک IRGC کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ جب تک امریکا خطے میں بحری جہازوں کے لیے بحری جہاز رانی کی مکمل آزادی بحال نہیں کرتا، اس اہم آبی گزرگاہ کی سخت نگرانی جاری رکھی جائے گی۔
ایرانی حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے علاقائی سمندری راستوں کی سیکیورٹی اور نگرانی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اس اقدام کو دنیا کے سب سے اہم عالمی تجارتی راستوں میں سے ایک پر ایران کے اثر و رسوخ کی ایک نئی بازآوری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت کے تناظر میں، یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے ایران کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے 'تھینکو' کا پیغام دیا ہے۔ تاہم، اس کے ساتھ ہی، اس خبر کے ساتھ ایک اور پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ اسرائیل اور لبنان 34 سال بعد بات چیت کا آغاز کریں گے، جس کا اعلان بھی صدر ٹرمپ نے کیا۔
آبنائے ہرمز، جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے، عالمی تیل کی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اس کے کنٹرول کا مطلب اس علاقے میں تیل کی فراہمی اور بین الاقوامی شپنگ پر نمایاں اثر ڈالنے کی صلاحیت ہے۔ ایران کا یہ اعلان بین الاقوامی تعلقات اور خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ IRGC کا مؤقف ہے کہ امریکا کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں بین الاقوامی سمندری قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور وہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہا ہے۔
اس صورتحال میں، عالمی برادری قریب سے نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ کس طرح یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کو متاثر کرتی ہے۔ ایران کا عزم ہے کہ وہ اپنی خودمختاری اور علاقائی مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی، امریکا کا ردعمل بھی اہم ہوگا کیونکہ وہ خطے میں اپنی موجودگی اور اپنے اتحادیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ صورتحال خطے میں مزید غیر یقینی صورتحال اور تناؤ کو جنم دے سکتی ہے، جس کے عالمی اقتصادیات پر بھی دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
آبنائے ہرمز ایران سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) امریکا سمندری قزاقی
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں گزرنے دیں گے، ایران کی دھمکیIran’s IRGC Warns No Oil Will Pass Through Strait of Hormuz
Read more »
نیتن یاہو کو ہر حال میں نشانہ بنائیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کی دھمکیIran’s IRGC Threatens to Kill Israeli PM Benjamin Netanyahu
Read more »
ایران کا اسرائیل اور امریکی اڈوں کیخلاف حملوں کی 80 ویں لہر شروع کرنے کا اعلانIRGC Launches 80th Wave of Attacks on Israel and US Bases
Read more »
پاسدارانِ انقلاب نے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کردیIran Confirms Death of IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri
Read more »
ایران کے جدید میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر شدید حملے، اسرائیل میں سائرن گونجتے رہےIran’s IRGC Claims Major Missile Strikes on US and Israeli Targets
Read more »
ایرانی فوج کے انٹیلیجنس سربراہ مجید خادمی امریکی و اسرائیلی حملے میں شہیدIRGC Intelligence Chief Majid Khademi Killed in US-Israeli Strike
Read more »