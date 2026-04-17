ایران کا افزودہ یورینیم امریکا منتقل ہوگا، ٹرمپ کا اعلان؛ جوہری معاہدے پر پیشرفت کی تصدیق

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کو امریکا منتقل کیا جائے گا، جو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ٹرمپ نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اس عمل کو 'نیوکلیئر ڈسٹ' سے تشبیہ دی اور بتایا کہ یہ باقیات ایران کی جوہری تنصیبات پر ماضی کے حملوں کے بعد بچی تھیں۔ ایران کے پاس فی الحال 440.9 کلوگرام 60 فیصد افزودہ یورینیم ہے، جسے مزید افزودہ کرکے ہتھیار بنایا جاسکتا ہے۔ اس پیشرفت کے ساتھ ہی، اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق بھی سامنے آیا ہے، جب کہ ایران نے 'اسرائیل فرسٹ' پالیسی ترک کرکے معاہدے کی پاسداری کا اعادہ کیا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم اعلان میں کہا ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم اب امریکا منتقل کیا جائے گا۔ یہ اقدام ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے تناظر میں کیا جارہا ہے اور اس کے لیے دونوں ممالک کی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ امریکا منظم انداز میں، لیکن آہستگی سے آگے بڑھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں موجود جوہری مواد کو نہایت احتیاط اور آرام سے، بڑی مشینری کے ذریعے نکالا جائے گا اور پھر اسے امریکا لایا جائے گا۔
امریکی صدر نے اس پورے عمل کو 'نیوکلیئر ڈسٹ' کا نام دیا اور واضح کیا کہ یہ وہ باقیات ہیں جو گزشتہ برس ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد بچ گئی تھیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایران کے پاس اس وقت تقریباً 440.9 کلوگرام یورینیم موجود ہے، جس کی افزودگی کی سطح 60 فیصد تک ہے۔ ماہرین کے مطابق، اگر اس سطح کو 90 فیصد تک بڑھایا جائے تو یہ ہتھیار بنانے کے قابل ہو سکتا ہے۔
اس پیش رفت کے ساتھ ساتھ، صدر ٹرمپ نے ایک اور رپورٹ کی تردید کی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان 20 ارب ڈالر کے نقد معاہدے پر غور و خوض جاری ہے۔
اس اعلان نے بین الاقوامی سطح پر گہری دلچسپی پیدا کی ہے، کیونکہ ایران کے جوہری پروگرام پر شروع سے ہی عالمی طاقتوں کی نظر رہی ہے۔ افزودہ یورینیم کی امریکا منتقلی کا مطلب ہے کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے اپنے وعدوں پر عملدرآمد کرنا ہوگا، جب کہ امریکا کی جانب سے بھی اطمینان بخش اقدامات کی توقع کی جارہی ہے۔ اس عمل میں شفافیت اور نگرانی کو یقینی بنانا انتہائی اہم ہوگا تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ ایران اپنے جوہری منصوبوں کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور بین الاقوامی سلامتی کو مضبوط بنانے کی جانب ایک مثبت قدم ثابت ہوسکتا ہے۔
صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد، ایران کی جانب سے بھی ردعمل کا انتظار کیا جارہا ہے، اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ وہ اس پیشرفت پر کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس سے قبل، مختلف ممالک کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور اب اس معاہدے سے ان خدشات کو دور کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔
اس خبر کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ بھی خبریں سامنے آرہی ہیں کہ ایران نے اپنی 'اسرائیل فرسٹ' پالیسی کو ترک کرتے ہوئے معاہدے کی پاسداری کا اعادہ کیا ہے۔ ان واقعات کا مجموعی طور پر بین الاقوامی تعلقات اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہرا اثر پڑے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں اور مختلف فریق مذاکرات اور سفارتی راستوں سے مسائل کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
اس موقع پر، امریکا کے کردار کو نہایت اہم قرار دیا جارہا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنی حکومت کے دوران ایران کے حوالے سے ایک سخت موقف اختیار کیا تھا، لیکن اب وہ ایک نئے زاویے سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف ایران بلکہ عالمی امن کے لیے بھی نئے امکانات کھول سکتی ہے۔
کراچی میں 10 مقامات کے علاوہ آج مزید 60 جگہوں پر دھرنوں کا اعلانشہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں یا متبادل راستوں کا استعمال کریں
Read more »
کالعدم تنظیم کیلیے چندہ اکٹھا کرنیوالے ملزم کو 10 سال قید، 60 ہزار جرمانہملزم کے خلاف دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں کا مقدمہ درج تھا
Read more »
حماس اور امریکا غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفقمجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے
Read more »
مالی سال 2024-2025 میں حکومت تجارتی خسارے سمیت اہداف حاصل کرنے میں ناکاممالی سال 2024-2025 میں برآمدات کا حجم 32 ارب 10 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز رہا، ہدف 32 ارب 34کروڑ 10 لاکھ ڈالرز مقرر تھا
Read more »
Hamas agrees to set 10 Israeli hostages free in 60-day ceasefire: NYT reportthe Palestinian group will release them on five separate occasions over the 60-day truce
Read more »
Heavy rains in parts of country leave 10 dead, 60 injuredtorrential downpours caused severe urban flooding
Read more »