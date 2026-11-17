ایران کی جانب سے امریکا کے خلاف سخت بیان، تین ممکنہ صورتحال کا اعلا
ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران امریکی حملے کا انتظار نہیں کرے گا اور تین ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے کا بھی ذکر کیا گیا۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کازم غریب آبادی نے امریکا کو سخت وارننگ دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران اس کے حملے کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ اسے خود کو دفاع کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں دو ممالک کے درمیان کوئی بھی معاہدہ غیر مستحکم ہوگا اگر ایران کی بنیادی شرائط پوری نہ کی جائیں۔
ایرانی خارجہ پالیسی کے تین ممکنہ سناریوز
کازم غریب آبادی نے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں فارس نیوز ایجنسی اور آئی آر این اے کے ذریعے بتایا کہ ایران امریکا کے ساتھ تعلقات کے تین ممکنہ سناریوز کی تیاری کر رہا ہے جن میں دیپلومیسی، ایکونومک بلاکےڈ اور عسکری حملہ شامل ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ واشنگٹن نے ایران کی دی گئی شرائط کا کوئی قابل قبول جواب دینے سے گریز کیا ہے جس کی وجہ سے مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں 98 رنز پر آؤٹ کر دیا
دیپلومیسی کے عمل میں امریکی ناکامی
غریب آبادی کا الزام ہے کہ امریکا نے گزشتہ اٹھارہ ماہ کے دوران کم از کم تین بار مذاکرات میں براکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے 12 دن کی جنگ اور 40 دن کی جنگ کا حوالہ دیا جو اس وقت پیش آئیں جب مذاکرات جاری تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات اور میموری آف انڈر اسٹینڈنگ دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہی۔
اسٹریٹ آف ہرمز اور امن کا ٹائم لائن
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے جنگ ختم کرنے اور اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے ایک ٹائم لائن کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایران نے ابتدائی طور پر سات دن کا عرصہ تجویز کیا تھا تاکہ ضروری اقدامات کیے جا سکیں اور جنگ بندی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ایران کی بنیادی شرائط اور امریکی ردعمل
ایران نے چند اہم شرائط رکھی ہیں جن کے بغیر کسی بھی معاہدے پر دستخط ممکن نہیں ہیں۔ اس میں امریکی معاشی بلاک کے خاتمے، خارجہ میں منجمد جائیدادوں کی بحالی، اور خطے میں امریکی فوجی طاقت کے خاتمے کی واضح صورتحال شامل ہے۔ غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکا نے نئی پابندیوں کے ساتھ یہ کامیابیاں حاصل نہیں کیں بلکہ حکمت عملی میں شکست کھائی ہے۔
موجودہ صورتحال کا جائزہ اور مستقبل
غریب آبادی کا ماننا ہے کہ ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ایران نے خود کو دفاع کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکا نے سمجھوتا نہیں کیا اور یہ سمجھوتا صرف وقت گزارنے کے لیے ہے۔ اگر امریکا دیپلومیسی کے راستے کو ترجیح دیتا ہے تو اسے اعتماد بحال کرنا ہوگا ورنہ صورتحال کشیدہ ہی رہے گی۔
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