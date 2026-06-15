ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت حتمی، جنگ ختم کرنے والے مذاکرات کی راہ ہموار

ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے متن کی حتمی شکل دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی ہوگی۔ یہ معاہدہ اسلام آباد مذاکرات کے فریم ورک میں طے پایا اور پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوا۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت کا متن حتمی شکل دے دیا گیا ہے، جس سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان 'جنگ ختم کرنے والے مذاکرات' کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کونسل کے مطابق، اتوار کی رات سے تمام محاذوں پر بشمول لبنان، تمام فوجی کارروائیاں اور دشمنیاں فوری اور مستقل طور پر بند ہو جائیں گی۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ یادداشت تمام محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائیوں کی فوری اور مستقل معطلی فراہم کرتی ہے۔ کونسل کے سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا، 'طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر، تمام محاذوں بشمول لبنان پر جنگ اور فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔' یہ اعلان ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کے فریم ورک کے تحت کئی مہینوں کی شدید مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ کونسل نے کہا کہ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران ی بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی بھی فوری اور مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ بیان کے مطابق، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی مفاہمت کی یادداشت کے حصے کے طور پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ حتمی معاہدہ عمل آوری پر منحصر ہے۔ ایران ی عہدیداروں نے کہا کہ حتمی معاہدے پر مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب دوسرا فریق یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے زور دیا کہ حتمی بات چیت آگے بڑھنے سے پہلے دوسرے فریق کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ بیان کے مطابق، حتمی مذاکرات صرف اس صورت میں ہوں گے جب یادداشت کے تحت وعدوں پر مکمل عملدرآمد ہو۔ کونسل نے کہا کہ یہ معاہدہ ایران کے سپریم لیڈر کے فریم ورک اور سمت میں طے پایا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ مذاکراتی عمل کو ایران ی عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی اور یہ ایران ی فوجی دستوں کی کوششوں سے پشت پناہی کرتا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 'اپنے شہید رہنما کی رہنمائی میں' اپنے 'امریکی-صہیونی دشمن' پر اپنی برتری مستحکم کر لی ہے۔ ایران کی اعلی فوجی کمان نے کہا کہ ایران ی عوام نے امریکہ کو دکھا دیا ہے کہ اس کے پاس 'ہار ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔' بیان نے اس یادداشت کو ایران کی فوجی طاقت، عوامی حمایت اور مہینوں کی مشکل مذاکرات کا نتیجہ قرار دیا۔ اس نے کہا کہ ایران نے کئی ماہ کی شدید بات چیت کے بعد 14 جون کی شام کو یادداشت کا متن حتمی شکل دیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق، یہ معاہدہ اسلام آباد مذاکرات کے نام سے معروف عمل کے حصے کے طور پر حتمی شکل دی گئی۔ یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان کونسل کی منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت کیے گئے۔ اپنے اختتامی کلمات میں، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاکستان اور قطر کا ان کی ثالثی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ کونسل نے کہا کہ دونوں ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یادداشت رسمی طور پر تنازع ختم کرنے اور حتمی معاہدے کی طرف بڑھنے کی کوششوں کے اگلے مرحلے کی نشاندہی کرے گی.
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت کا متن حتمی شکل دے دیا گیا ہے، جس سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان 'جنگ ختم کرنے والے مذاکرات' کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ کونسل کے مطابق، اتوار کی رات سے تمام محاذوں پر بشمول لبنان، تمام فوجی کارروائیاں اور دشمنیاں فوری اور مستقل طور پر بند ہو جائیں گی۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ یادداشت تمام محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائیوں کی فوری اور مستقل معطلی فراہم کرتی ہے۔ کونسل کے سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا، 'طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر، تمام محاذوں بشمول لبنان پر جنگ اور فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری اور مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔' یہ اعلان ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات کے فریم ورک کے تحت کئی مہینوں کی شدید مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ کونسل نے کہا کہ مجوزہ معاہدے کے تحت ایرانی بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی بھی فوری اور مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ بیان کے مطابق، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی مفاہمت کی یادداشت کے حصے کے طور پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ حتمی معاہدہ عمل آوری پر منحصر ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ حتمی معاہدے پر مذاکرات اس وقت شروع ہوں گے جب دوسرا فریق یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے زور دیا کہ حتمی بات چیت آگے بڑھنے سے پہلے دوسرے فریق کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ بیان کے مطابق، حتمی مذاکرات صرف اس صورت میں ہوں گے جب یادداشت کے تحت وعدوں پر مکمل عملدرآمد ہو۔ کونسل نے کہا کہ یہ معاہدہ ایران کے سپریم لیڈر کے فریم ورک اور سمت میں طے پایا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ مذاکراتی عمل کو ایرانی عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی اور یہ ایرانی فوجی دستوں کی کوششوں سے پشت پناہی کرتا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 'اپنے شہید رہنما کی رہنمائی میں' اپنے 'امریکی-صہیونی دشمن' پر اپنی برتری مستحکم کر لی ہے۔ ایران کی اعلی فوجی کمان نے کہا کہ ایرانی عوام نے امریکہ کو دکھا دیا ہے کہ اس کے پاس 'ہار ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔' بیان نے اس یادداشت کو ایران کی فوجی طاقت، عوامی حمایت اور مہینوں کی مشکل مذاکرات کا نتیجہ قرار دیا۔ اس نے کہا کہ ایران نے کئی ماہ کی شدید بات چیت کے بعد 14 جون کی شام کو یادداشت کا متن حتمی شکل دیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق، یہ معاہدہ اسلام آباد مذاکرات کے نام سے معروف عمل کے حصے کے طور پر حتمی شکل دی گئی۔ یہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان کونسل کی منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت کیے گئے۔ اپنے اختتامی کلمات میں، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاکستان اور قطر کا ان کی ثالثی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ کونسل نے کہا کہ دونوں ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یادداشت رسمی طور پر تنازع ختم کرنے اور حتمی معاہدے کی طرف بڑھنے کی کوششوں کے اگلے مرحلے کی نشاندہی کرے گی
ایران امریکہ جنگ بندی مفاہمت کی یادداشت اسلام آباد مذاکرات