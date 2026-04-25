ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان: وزیراعظم اور آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں

ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال، سکیورٹی تعاون اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایران ی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران اہم ملاقاتیں ہوئی جن میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ ملاقات کا مرکز علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور تھے، جس میں دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور دیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی ایک اور اہم ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایران ی وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے دوطرفہ سکیورٹی تعاون اور علاقائی سلامتی کے موضوع پر گہری گفتگو کی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر جنرل عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ ایران ی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی، سفیر رضا امیری مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ بقائی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور سکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ ایران ی سفارتخانے نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ یہ ایران ی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی اور دوطرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور اہم سفارتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ی وزیر خارجہ اپنے وفد کے ہمراہ مسقط اور ماسکو کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ مزید سفارتی رابطے قائم کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ ہونے والی مشاورت کی روشنی میں امریکی حکام کو بھی اس دورے کے نتائج سے آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی وفد کے ممکنہ دورہ پاکستان سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ایران ی حکام کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے وقت کا ابھی حتمی تعین نہیں ہوا ہے، تاہم مسقط اور ماسکو کے دوروں کے بعد مجموعی صورتحال مزید واضح ہونے کا امکان ہے۔
