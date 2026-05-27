ایران اور عمان کے درمیان خورمیز کے تجارتی راستے کی بحالی پر غیر حتمی فریم ورک

ایران نے خورمیز کے بحری راستے کی بحالی کے لیے ایک غیر حتمی مسودہ فریم ورک حاصل کیا ہے جس میں تجارتی شپنگ کی بحالی اور فوجی جہازوں کی غیر موجودگی شامل ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔
ایران نے غیر رسمی طور پر مسودہ فریم ورک حاصل کر لیا ہے جس کے تحت سمندری تجارتی ٹریفک کو جنگ سے قبل کی سطح پر بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، اس مسودے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی اور تہران اس میں عملی اور واضح تصدیق کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ کسی بھی قدم سے پہلے مکمل وضاحت حاصل کی جا سکے۔ اگر دونوں طرفوں کے درمیان پچاس دن سے کم عرصے میں حتمی اتفاق رائے حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی منظوری اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اس فریم ورک کے تحت خورمیز کے نہری راستے میں شپنگ کی نقل و حمل کو پہلے کی طرح چلانے کے لیے ایران اور عمان مل کر اس کی نگرانی کریں گے۔ اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ فوجی جہازوں کو اس بحرانی راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکہ کی فوجی موجودگی کو بھی ایرانی سرزمین سے نکالا جائے گا۔ دوسری جانب، ایران کے قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری نے واضح کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تبادلہ خیال کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ امیرِ معدنی یورش کے بارے میں بات نہ چلی ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خورمیز کے نہری راستے کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں ہوا ہے اور ایران اس معاملے پر عمان کے ساتھ شائستگی سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ باقری کے مطابق، اگر مستقبل میں کسی بھی قسم کی جارحیت یا سرکاری توہین کا سامنا ہو تو ایران سخت ردعمل دکھائے گا اور ایسے کسی بھی قدم کے لیے سخت سزائیں طے کرے گا۔ اس بین الاقوامی سطح پر جاری مذاکرات کے پس منظر میں، دونوں ممالک کی حکمت عملی یہ ہے کہ تجارتی راستوں کی بحالی سے عالمی معیشت کو مستحکم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ سکیورٹی کے معاملات میں واضح اور منصفانہ معاہدے طے کیے جائیں۔ اگرچہ ابھی یہ فریم ورک صرف غیر حتمی مسودہ ہی ہے، لیکن اس کی اہمیت اس بات میں واضح ہے کہ یہ نہ صرف خطے کی بحالی کے لیے ایک مثبت قدم ثابت ہو سکتا ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک نیا توازن پیدا کر سکتا ہے۔ تمام جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتوں میں حتمی دستاویز تیار ہو کر بین الاقوامی سطح پر قبولیت حاصل کر لے گی.
