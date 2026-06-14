ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط قریب: عراقچی

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو علاقائی سلامتی سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ اگلے ایک دو دنوں میں طے پا سکتا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علاقائی سلامتی کو ایران کے بغیر تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک بیان میں واضح کیا کہ کوئی بھی نیا سیکیورٹی فریم ورک تمام ممالک کی شرکت اور اجتماعی تعاون پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیرپا امن، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام صرف باہمی تعاون سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ معاہدے کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس مرحلے پر مفاہمت کی یادداشت میں جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شق شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاہدے پر اگلے ایک یا دو دنوں میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ البتہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کو لے کر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ مجازی ملاقات پاکستان اور قطر کی ثالثی سے منعقد ہوگی جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران ی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف شرکت کریں گے۔ عراقچی نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے جس سے دونوں ممالک اور پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کسی بھی ایسے سیکیورٹی ڈھانچے کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اسے نظرانداز کیا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے تمام ممالک کو برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نے ہمیشہ پرامن حل کی حمایت کی ہے اور اب بھی وہ اس راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے پاکستان اور قطر کی ثالثی کو سراہا اور کہا کہ ان ممالک کی کوششوں کے نتیجے میں ہی یہ پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ عراقچی نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا اور خطے میں امن و استحکام کی نئی شروعات ہوگی۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ اس عمل کی حمایت کرے تاکہ نتائج سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ عراقچی نے مزید کہا کہ ایران اس معاہدے کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے جس سے نہ صرف دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ پورے خطے کی سلامتی کو بھی تقویت ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا خاتمہ اور امن کا قیام سب سے اہم ترجیح ہے اور اس کے لیے ایران نے ہر ممکن تعاون پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جوہری مسئلہ الگ مذاکرات کا موضوع رہے گا اور اس معاہدے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عراقچی نے پختہ یقین ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اور خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور امن کی اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کریں.
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ علاقائی سلامتی کو ایران کے بغیر تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک بیان میں واضح کیا کہ کوئی بھی نیا سیکیورٹی فریم ورک تمام ممالک کی شرکت اور اجتماعی تعاون پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیرپا امن، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام صرف باہمی تعاون سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ معاہدے کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس مرحلے پر مفاہمت کی یادداشت میں جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شق شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاہدے پر اگلے ایک یا دو دنوں میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ البتہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کو لے کر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ مجازی ملاقات پاکستان اور قطر کی ثالثی سے منعقد ہوگی جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف شرکت کریں گے۔ عراقچی نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے جس سے دونوں ممالک اور پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کسی بھی ایسے سیکیورٹی ڈھانچے کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اسے نظرانداز کیا جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے تمام ممالک کو برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نے ہمیشہ پرامن حل کی حمایت کی ہے اور اب بھی وہ اس راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے پاکستان اور قطر کی ثالثی کو سراہا اور کہا کہ ان ممالک کی کوششوں کے نتیجے میں ہی یہ پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ عراقچی نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا اور خطے میں امن و استحکام کی نئی شروعات ہوگی۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ اس عمل کی حمایت کرے تاکہ نتائج سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ عراقچی نے مزید کہا کہ ایران اس معاہدے کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے جس سے نہ صرف دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ پورے خطے کی سلامتی کو بھی تقویت ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا خاتمہ اور امن کا قیام سب سے اہم ترجیح ہے اور اس کے لیے ایران نے ہر ممکن تعاون پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ جوہری مسئلہ الگ مذاکرات کا موضوع رہے گا اور اس معاہدے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عراقچی نے پختہ یقین ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اور خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور امن کی اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کریں
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