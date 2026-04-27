ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات میں کچھ پیش رفت آئی ہے، لیکن مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان رابطے کو بڑھانے میں مدد ملی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے، جو موجودہ جنگی صورتحال پر تبادلہ خیال کا موقع ہوگا۔ ایران، روس اور پاکستان کے درمیان بڑھتی سفارتی سرگرمیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکا کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات تھے، عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات ی عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ایران اور امریکا کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ عباس عراقچی کے مطابق ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکا کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات تھے، جنہوں نے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ملاقاتوں میں ماضی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ مذاکرات کے طریقہ کار اور ممکنہ شرائط پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران ی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ روس ی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے، جو موجودہ جنگی صورتحال اور خطے کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری ہے، اور موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی نہایت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران ، روس اور پاکستان کے درمیان بڑھتی سفارتی سرگرمیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکا کی جانب سے ایران پر لائے گئے اقتصادی تحریمات نے خطے میں مزید کشیدگی پیدا کر دی ہے، جس سے ایران کے لیے بین الاقوامی تجارت میں مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ باوجودِ چالشوں، ایران نے اپنے اقتصادی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات اتھارے ہیں، جن میں مقامی صنعت کی ترقی، غیر ضروری واردیات پر قید لگانا اور بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے تجارت کو بڑھانا شامل ہیں۔ ایران ی حکومت نے امریکا کی جانب سے لائی گئی تحریمات کے جواب میں مختلف طریقوں سے خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں توانائی کے وسائل پر خودکفائی حاصل کرنا، زرعی ترقی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیشرفت شامل ہیں۔ ایران نے اپنے علاقائی شرکاء کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس سے خطے میں ایران کی حیثیت مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ ایران ی حکومت نے امریکا کی جانب سے لائی گئی تحریمات کے جواب میں مختلف طریقوں سے خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں توانائی کے وسائل پر خودکفائی حاصل کرنا، زرعی ترقی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیشرفت شامل ہیں۔ ایران نے اپنے علاقائی شرکاء کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس سے خطے میں ایران کی حیثیت مزید مضبوط ہو رہی ہے.
ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکا کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات تھے، عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکراتی عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ایران اور امریکا کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور بات چیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ عباس عراقچی کے مطابق ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ امریکا کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات تھے، جنہوں نے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ملاقاتوں میں ماضی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور آئندہ مذاکرات کے طریقہ کار اور ممکنہ شرائط پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے، جو موجودہ جنگی صورتحال اور خطے کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری ہے، اور موجودہ حالات میں دونوں ممالک کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی نہایت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران، روس اور پاکستان کے درمیان بڑھتی سفارتی سرگرمیاں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکا کی جانب سے ایران پر لائے گئے اقتصادی تحریمات نے خطے میں مزید کشیدگی پیدا کر دی ہے، جس سے ایران کے لیے بین الاقوامی تجارت میں مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ باوجودِ چالشوں، ایران نے اپنے اقتصادی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات اتھارے ہیں، جن میں مقامی صنعت کی ترقی، غیر ضروری واردیات پر قید لگانا اور بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے تجارت کو بڑھانا شامل ہیں۔ ایرانی حکومت نے امریکا کی جانب سے لائی گئی تحریمات کے جواب میں مختلف طریقوں سے خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں توانائی کے وسائل پر خودکفائی حاصل کرنا، زرعی ترقی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیشرفت شامل ہیں۔ ایران نے اپنے علاقائی شرکاء کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس سے خطے میں ایران کی حیثیت مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے امریکا کی جانب سے لائی گئی تحریمات کے جواب میں مختلف طریقوں سے خود کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں توانائی کے وسائل پر خودکفائی حاصل کرنا، زرعی ترقی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیشرفت شامل ہیں۔ ایران نے اپنے علاقائی شرکاء کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، جس سے خطے میں ایران کی حیثیت مزید مضبوط ہو رہی ہے
