ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کا دعویٰ: اہم کمانڈرز کے ٹھکانے تباہ

پاسداران انقلاب کا دعویٰ: آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے، جبل علی بندرگاہ پر اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، بیئرشیبہ میں اسرائیلی فوجی زون کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی اور اسرائیل ی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں اہم کمانڈروں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 97 ویں لہر شروع کر دی گئی ہے، جس کے تحت کویت میں محمد الاحمد نیول بیس کے قریب ایک مقام پر امریکی کمانڈروں اور افسران کے زیر استعمال ٹھکانے کو متعدد بیلسٹک میزائلوں اور حملہ آور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، اور اسے تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق، اس حملے میں دشمن افواج کو بھاری جانی
نقصان اٹھانا پڑا، جس کی نشاندہی ایمبولینسوں کی بڑی تعداد سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، پاسداران انقلاب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات میں جبل علی بندرگاہ کے قریب ایک اسرائیلی جہاز کو قادر کروز میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مزید برآں، پاسداران انقلاب نے بتایا کہ ایرو اسپیس فورس نے بیئرشیبہ میں اسرائیلی فوج کے ایک صنعتی زون کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائیاں ایران کی جانب سے امریکا اور اسرائیل کے خلاف کیے جانے والے جوابی اقدامات کا حصہ ہیں، جو مبینہ طور پر ان ممالک کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کا ردعمل ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھے گا جب تک کہ ان کے بقول صہیونی حکومت ایرانی قوم کے خلاف مظالم بند نہیں کر دیتی۔ اس کے علاوہ، ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کو بھی محدود کر دیا ہے، اور خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں موجود آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو ایرانی بحریہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔\اس صورتحال کے پس منظر میں، خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور مختلف فریقوں کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیاں جائز دفاع کے تحت ہیں اور یہ کہ وہ اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ دوسری جانب، امریکا اور اسرائیل نے ایران کی جانب سے کیے جانے والے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان واقعات کے بعد، عالمی برادری نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خطے میں موجود ممالک، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر شامل ہیں، صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تنازع مزید نہ بڑھے۔ اس دوران، چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے، جو خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی جانب اشارہ ہے۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات بھی ہائی الرٹ پر ہیں، اور امریکی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔\واضح رہے کہ اس کشیدگی میں اضافہ ایران اور امریکا کے درمیان پہلے سے موجود اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالیہ برسوں میں، ایران اور امریکا کے درمیان جوہری معاہدے اور خطے میں اثر و رسوخ کے حصول کے حوالے سے تناؤ بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی دیرینہ دشمنی موجود ہے، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف براہ راست اور بالواسطہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجوہات میں فرقہ وارانہ تنازعات، معاشی مسائل اور سیاسی عدم استحکام بھی شامل ہیں۔ ان تمام عوامل نے مل کر ایک پیچیدہ اور خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے، جس میں کسی بھی غلط قدم کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر، یہ ضروری ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، سفارتی کوششوں کو تیز کریں، اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ عالمی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور فریقین کو مذاکرات اور امن کے راستے پر گامزن کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، خطے میں سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
ایران اسرائیل امریکا مشرق وسطیٰ حملے پاسداران انقلاب جبل علی بیئرشیبہ کشیدگی